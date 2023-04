Un ‘Carpool karaoke’ improvisado y gratuito aterriza en Callao este sábado

En 2016, el presentador y cómico británico James Corden introdujo en su late show una sección en la que entrevistaba a famosos de la talla de Madonna, Lady Gaga, Adele o Michelle Obama mientras cantaban en el coche. Este formato terminó convirtiéndose en la estrella de su programa, sumando grandes audiencias y generando numerosas copias en otras partes del mundo.

La compañía Cepsa Gow ha decidido emular el famoso Carpool Karaoke en plena plaza de Callao este sábado 22 de abril, de hecho, se han propuesto que sea el más grande jamás montado. El CallaOw Let’sGow, nombre con el que han bautizado a la experiencia, contará con un coche al que cualquiera podrá subir de forma gratuita para demostrar sus habilidades ante los micros y el jurado.

El evento contará con tres invitados de lujo que se convertirán en los copilotos perfectos: el cantante Xuso Jones, el presentador Óscar Martínez y la locutora de LOS40 Urban Cintia León. Habrá premios para todos los valientes que se atrevan a subir y cantar, desde combustible gratuito para todo un año, hasta escapadas y cenas románticas, pasando por móviles o equipos de música.

Durante más de tres horas, desde las 11.00 y hasta las 14.00, Callao se convertirá este sábado en un karaoke gigante que promete ser “el plan musical más divertido para la mañana del sábado”. Entre su catálogow se podrá seleccionar todo tipo de temas nacionales e internacionales, con la única condición de que los títulos rimen con “gow”, desde el Fuego de Eleni Foureira hasta el Let It Go de Frozen.

El karaoke es de acceso gratuito hasta completar aforo, por lo que previamente será necesario confirmar la asistencia reservando plaza en este enlace.