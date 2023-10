Fiestas del barrio del Pilar 2023: consulta el programa y los conciertos de Andy y Lucas, Seguridad Social, Café Quijano y DJ Nano

El parque de La Vaguada ya tiene todo listo para acoger del 11 al 15 de octubre el potente programa de las fiestas del Pilar. La celebración dará comienzo el próximo miércoles con el pregón del presidente del Club Atlético de Madrid y vecino del distrito de Fuencarral-El Pardo, Enrique Cerezo, en el recinto ferial. Esa misma tarde, DJ Pulpo y Alquimia Circus amenizarán la espera de la inauguración oficial de las fiestas desde las 19.00 horas.

La música será una de las grandes protagonistas de esta edición, en la que han aumentado el número de conciertos y actuaciones. De hecho, tras el pregón inaugural, se celebrará el concierto de Andy Lucas, seguido de la actuación del grupo valenciano Seguridad Social.

Los espectáculos familiares protagonizarán la jornada del jueves con actuaciones como la de La Banda Mocosa, la obra de teatro en inglés Welcome to the Jungle o el concierto que la orquesta Diamante ofrecerá a partir de las 20.00 horas.

El fin de semana musical arrancará el viernes 13 con el Certamen de Música Pop-Rock del barrio del Pilar, que contará con la participación de Afónica Naranjo, Marta Méndez, Rock Revolution y Seo Jaleo. Después, los vecinos podrán seguir dándolo todo en la pista con DJ Lady Cherry y Albano DJ.

El sábado 14, el grupo Los Players dará paso a Café Quijano, uno de los conciertos estrella de este año. El grupo leonés que volverá a tocar en las fiestas del barrio del Pilar más de dos décadas después de su primera actuación. Para terminar la noche por todo lo alto, DJ Nano pondrá música hasta la madrugada.

El programa de festejos concluirá el domingo 15, Día de los Mayores, con la participación de la Banda Municipal de Moratalaz, una chocolatada con animación musical y el concierto de Valderrama. El broche final a las fiestas lo pondrá un espectáculo de fuegos artificiales, que podrá disfrutarse a partir de las 22.00 horas en el parque de la Alcazaba.

Este es el programa completo de las fiestas del barrio del Pilar 2023:

Miércoles 11 de octubre

19.00 - Pasacalles circense con Alquimia Circus (Recinto ferial)

20.30 - DJ Pulpo (Recinto ferial)

21.30 - Pregón de Enrique Cerezo (Recinto ferial)

22.00 - Concierto de Andy y Lucas (Recinto ferial)

0.00 - Concierto de Seguridad Social (Recinto ferial)

Jueves 12 de octubre

11.00 - Pasacalles circense con Alquimia Circus (Recinto ferial)

12.00 - Espectáculo musical infantil con La Banda Mocosa (Recinto ferial)

18.30 - Teatro infantil en inglés Welcome to the Jungle (Recinto ferial)

20.00 - Baile con la Orquesta Diamante (Recinto ferial)

Viernes 13 de octubre

20.00 - Certamen de grupos del barrio: Afónica Naranjo, Marta Méndez, Rock Revolution y Seo Jaleo (Recinto ferial)

0.00 - DJ Lady Cherry y Albano DJ (Recinto ferial)

Sábado 14 de octubre

De 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.00 - Día de la infancia (Recinto ferial)

De 17.30 a 20.30 - Gymkana fotográfica

De 17.30 a 19.00 - Aula de educación vial de la Policía Municipal

21.00 - Concierto de Los Players (Recinto ferial)

22.30 - Concierto de Café Quijano (Recinto ferial)

0.30 - DJ Nano (Recinto ferial)

Domingo 15 de octubre