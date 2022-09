Pixies actuará en el WiZink Center de Madrid el 10 de marzo

La banda de rock alternativo Pixies actuará en marzo de 2023 en Barcelona, Madrid y A Coruña para presentar su nuevo álbum, Doggerel, según ha informado este martes la promotora Live Nation en un comunicado.

El grupo actuará el 9 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 10 en el WiZink Center de Madrid y el 11 en el Coliseum de A Coruña, y las entradas se pondrán a la venta este viernes, con una preventa para registrados en livenation.es el jueves.

En los conciertos para presentar Doggerel, cuya salida al mercado está prevista para este viernes 30 de septiembre, los norteamericanos también repasarán clásicos como Where is my mind, Monkey gone to heaven y Here comes your man, entre muchos otros.