Pongamos que seguimos hablando de Madrid: 9 canciones de la nueva ola que redefinen la capital

Madrid está desde hace décadas llena de vida y música y es fuente constante de inspiración para sus habitantes. Por ello, quizá es el momento de actualizar la lista de temitas pop que retratan la idiosincrasia de la ciudad. Porque sí, Sabina, Antonio Flores, Pereza o Ana Belén y Víctor Manuel ya son memoria sonora de la ciudad, pero en los últimos años se están construyendo nuevos relatos cantados de la ciudad. Canciones que hablan de éxodo urbano, ansiedad, nostalgia o identidades (de todo tipo, por supuesto también el “nacionalismo madrileño”).

Una canción y un videoclip para Bravo Murillo

Para celebrar el Día Europeo de la Música 2022, en Hoy Se Sale hemos elaborado una playlist de grupos de la nueva ola indie a la madrileña. Temas sentidos, cachondos, tristes o bailables. Una selección tan ecléctica como la ciudad a la cual estas y estos artistas cantan.

Camellos - Mazo

Las virtudes de Madrid condensadas en un solo tema: el mejor agua del mundo, pagar más por todo y los sórdidos muñecos humanos de la Puerta del Sol. Los Camellos sueltan toda su rabia contra la hostilidad de esta ciudad en forma de ironía a raudales. Pesetos, indigentes y los putos ciclistas conforman la letra de Mazo, un tema cruel que se resume perfectamente en una de sus frases: “Si el aire está sucio / pues no lo respires”.

La Paloma - Bravo Murillo

Hace unos meses nació uno de esos himnos de barrio que a veces pare esta ciudad. Dedicado a una de sus calles más populares, esa que une Plaza de Castilla con Chamberí, las guitarras de La Paloma (¿puede haber un nombre de grupo más madrileño?) van sobrevolando el desamor mientras esperan la muerte en una terraza de Bravo Murillo, cerveza en mano en La Pampa, uno de los clásicos tetuaneros.

Amor Líquido - Metro Ibiza

Pura lucha de clases madrileña con final sorpresa, este desgarbado tema que Amor Líquido lanzó este 2022 representa a la perfección la energía y la desvergüenza del grupo madrileño. La banda formada por Sara, Peral, Eva y Gaby relata en poco más de dos minutos la experiencia de una chica que se encuentra sin comerlo ni beberlo en “una fiesta de cayetanos”. Allí vive un encuentro incómodo con lo que viene a ser una pija del barrio de Ibiza (llegan a bautizarla como “la marquesa de Hacendado”), a la cual no le falta ni el fachaleco. La evolución natural y todavía más madrileña de aquel Cayetano que lanzó a la fama a los Carolina Durante.

Los Lagos de Hinault - Las chicas rubias de Serrano

La temática no anda muy lejos de la canción anterior (lesbianismo aparte), sin embargo aquí Los Lagos de Hinault trata la distancia/odio de clase con más ambigüedad y abstracción, con un inconfundible sello entre lo onírico y lo parsimonioso. Las chicas rubias de Serrano, incluida en el álbum Vidas ejemplares, tiene ya once años, es cierto. No obstante, vista la influencia que el grupo liderado por Carlos Ynduráin tuvo en el indie que vino después, la canción conserva la misma vigencia del primer día. Un tema que suena a tristeza y desasosiego, pero también a resistencia y hasta un poquito a ilusión. ¿A qué otra cosa podría sonar Madrid?

Jordana B. - Verano en Madrid

La contraparte musical a La virgen de agosto de Jonás Trueba. Porque el verano en Madrid (que cada vez empieza antes, se pasa peor y termina más tarde) es para madrileños de verdad. Jordaba B., álter ego de María Solá, repasa en este tema los sinsabores y las pocas alegrías del verano madrileño, con especial énfasis en el de 2020, marcado por las restricciones pandémicas. A quienes les tocó cambiar Malasaña y Tribunal por Benidorm o el Caribe quizá les dio bajona a priori, pero a la hora de la versad el estío capitalino puede ser todavía más terrible. Eso sí, quienes no vemos del todo mal estar un verano de rodríguez tenemos alguna discrepancia con la letra. Otra versión reciente de este mismo asunto lo podemos escuchar en La ciudad huele a sudor, de las Ginebras.

Carolina Durante - El Parque de las Balas

Un homenaje al Cerro de los Locos, también conocido como Cerro de las Balas, impresionante mirador situado en el Parque de la Dehesa de la Villa. Aunque este tema de la exitosa banda compuesta por Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes y Mario del Valle es más bien un tributo a otras cosas. A las amistades de calle, las que se alejan y se disuelven con el tiempo o la distancia, pero nunca llegan a romperse. Un tema donde el grupo deja de lado la ironía de muchas de sus canciones. En lugar de ello, apuesta por un acercamiento emotivo a la memoria, los recuerdos, y la nostalgia. Porque Madrid también es eso, una ciudad donde los lazos se disuelven dentro de su vorágine, pero siempre queda un lugar al que volver para estrecharlos de nuevo.

Niña Polaca - Madrid sin ti

Muchas de las canciones de este grupo reunido en Malasaña tienen regusto a la capital, pero la que más ha calado es una que vio la luz en la pandemia, cuando todos estábamos confinados y no podíamos salir a esa ciudad de la que habla el tema. Por entonces Niña Polaca no habían actuado en el Benidorm Fest ni llenaban salas de conciertos, pero aquí pusieron su primera piedra para hacerlo. En una ciudad en la que lo normal es acabar en sitios turbios y congeniar con vagabundos.

Karavana - Madrid

El Madrid postpandemia es joven y hedonista. Los últimos en sumarse a esta fiesta en la que se baila para olvidar la realidad son Karavana, con los Strokes marcando el rumbo a seguir. Su canción dedicada a la capital destila el hastío de una generación a la que solo se ha prometido cañas en terrazas y en realidad lo que necesita es amor. Y garitos cutres.

Xoel López - Madrid

Un tema con el que cualquier emigrante llegado a la capital puede sentirse identificado. Madrid es un lugar que en lo bueno te abraza y te besa, ante lo malo te engulle y te araña y por encima de todo te curte y te esculpe. Son algunos de los verbos que utiliza el coruñés Xoel López en una canción dedicada a la ciudad que tantas veces le ha acogido. Parte de su álbum Sueños y pan (2017), incluye menciones a una lluvia ausente que cada vez lo es más, una noche encendida y a lugares icónicos como el Puente de los Franceses. Una ciudad de todas las suertes que se mueve a dos velocidades, que tan pronto se apaga como se acelera. Algo que el músico transmite con la letra, pero también a través del juego con el ritmo.