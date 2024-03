De profesión, acabar con el otro

Esto ya no tiene que ver con la política. Esto tiene que ver con mantener el poder a toda costa. Esto ya no tiene que ver con el progreso social y el bien común -se dedican a lo que ellos creen que es la política, pero desconocen o desprecian el significado de esfera pública. Esto tiene que ver con mantener el status quo, con una situación que permite el logro de diversos intereses particulares, que se tocan entre sí y que se mueven entre capa y capa a través de cualquier poro. Esto no tiene que ver con actuar de manera solidaria. Esto tiene que ver con “con qué me beneficio yo a cambio”.

Esto no tiene que ver con la ideología. Por eso, los hay que la desprecian públicamente: “¿Quién precisa ideología a día de hoy?”. “Lo único que necesitamos es un público al que convencer utilizando la palabra oportuna, en el momento adecuado”, creen. “Algo cuela siempre”, piensan. “Libertad”. “Progreso”. “Peligro”. “Amenaza”. “Seguridad”. “Tú más”. “Esto es un asunto privado”. “Dimita”. “Ruptura”. “Acabaré con tu medio”. “Acabaré contigo”. Son tantas las palabras y tantas las frases que salen de su boca cuyo único sentido es lograr titulares que aportar al circo o intimidar al otro... Es imposible que puedan dedicarle tiempo a pensar en la ciudadanía. Están demasiado ocupados nadando en el fango, por no usar una palabra más escatológica.

La bronca continua, de la que se nutren algunos políticos -y sus correspondientes asesores- y algunos medios, afecta al conjunto mediático y político. Hace que la ciudadanía a la que le hastía la crispación se mueva en la dirección opuesta. La mayoría de la ciudadanía ni se molesta en seguir determinados temas. ¿Para qué? La semana que viene se hablará de otra cosa. Los medios necesitan hablar de otra cosa. La clase política necesita hablar de otra cosa. El cañón, cuyo estruendo escuchamos cada semana, se apuntará y se disparará de nuevo con el fin de acabar con el otro.

Lo grave es que aquellos que disparan el cañón saben -o no saben, cosa que todavía sería más grave si cabe porque demostraría que no son conscientes ni de las consecuencias de sus actos- que cada vez que lanzan un obús, se abre una nueva grieta entre ellos y nosotros. Hasta que las grietas hagan que la situación no sea soportable y se produzca un cambio. Al ritmo que se incrementa la pestilencia, lo acabará habiendo. Puede que ni ellos mismos lo prevean. De hechos, algunos de los que disparaban cañonazos hace no mucho se han hundido por unos botes de crema hidratante, por mensaje a destiempo en las redes sociales, por una asociación indebida o por pisar el callo que no tocaba. Nadie se salva de ahogarse en su propio fango si la cantidad producida es tal que uno no hace pie.

De los cañonazos entre los que se supone que son aliados, podemos hablar otro día.