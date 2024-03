CAEB distingue a los proyectos de Hormort, Set Hotels, Terracor Grup y Esment en la I edición de los Premios Empresa Circular

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha presidido hoy la entrega de la I edición de los Premios Empresa Circular que ha puesto en marcha la patronal balear y que ha distinguido los proyectos de Set Hotels, Terracor Grup -estas dos compartiendo premio en la categoría mediana-, Hormort y Esment. Planas, ha destacado el compromiso de ganadores y finalistas “por el desarrollo de modelos circulares adaptados a cada sector que garanticen la competitividad y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de Baleares”.

Hormort, de AJE Baleares, es una empresa familiar que ha modernizado sus plantas de producción destinando una de ellas a fabricación de hormigón con árido reciclado. Así, puede reducir la compra de materia prima procedente de las canteras de Mallorca. Set Hotels, de ASHOME, cuya marca Green Seth identifica el ambicioso proyecto iniciado en 2008 de compromiso con el turismo sostenible y circular en Menorca común a sus 9 hoteles y 3 restaurantes. Terracor Grup, de ASAJA, productores de frutas y hortalizas que trabaja el sistema de producción integrada y algunas fincas con cultivo ecológico fomentando el producto local y destacando la agricultura de Baleares de manera sostenible. Y Esment, de FOQUA, que aplica el enfoque circular en diferentes contextos organizativos como la extracción de agua de pozos para el riego del huerto y para transformarla para consumo humano; la eliminación de calderas de gasoil y gas, la instalación de placas fotovoltaicas, vehículos eléctricos, etc.

Durante el acto, celebrado en el salón de actos de CAEB, los asistentes han podido conocer a través de varios vídeos los proyectos de las 9 empresas finalistas, que han sido:

la microempresa de pintura Alquila y Pinta , la startup dedicada a la impresión tridimensional Phoenix 3D y la empresa familiar de producción de hormigón Hormort , en la categoría de micro y pequeña empresa;

La presidenta de CAEB ha felicitado y agradecido tanto a los premiados como a los finalistas “por el excelente trabajo que están realizando y por apostar por el tránsito hacia el sistema turístico circular que estamos promoviendo y para el que necesitamos la implicación de todos los sectores porque uno sólo no lo va a conseguir. Todos los distinguidos hoy son ejemplos tangibles de la realidad de esta nueva economía, ejemplos de compromiso de nuestras empresas por la sostenibilidad y el cuidado de nuestro inigualable territorio”.

Desde CAEB “estamos plenamente comprometidos en impulsar los proyectos sostenibles que están poniendo en marcha muchas de las empresas de nuestras asociaciones. Queremos dar ejemplo y mostrar el firme compromiso de la patronal para concienciar, educar y generar alianzas entre nuestras asociaciones y empresas con la economía circular”, ha añadido Planas.

La presidenta de la patronal balear ha hecho entrega de las distinciones junto con Fernando Canós, director territorial este del Banco de Sabadell; Martín Ribas, director general de Endesa en Baleares; y Amalia Cerdà, directora de Sostenibilidad de TIRME, a los que ha agradecido “vuestro compromiso incondicional con la circularidad y el apoyo que siempre nos dais a CAEB y los empresarios”. Las distinciones y los trofeos que han recibido ganadores y finalistas de estos premios están hechos con materiales sostenibles y reciclados y en procesos de bajo impacto ambiental. Cuentan con ecoetiqueta.

Por último, Planas también ha agradecido la labor del jurado por su “tiempo y dedicación”. Además de los responsables de Banco de Sabadell, Endesa y TIRME, el jurado lo han completado Isabel Roser, economista y experta en sostenibilidad; Neus Andreu, jefa de área de Residus i economía Circular de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia; y el secretario general de CAEB, Sergio Bertrán.

La jornada ha contado igualmente con el respaldo del Govern balear representado por la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antonia María Estarellas. “Como no me canso de repetir, sin la colaboración público-privada este largo tránsito hacia la economía circular no será posible”, ha destacado Carmen Planas.