Armengol assenyala que Prohens serà la “presidenta menys democràtica” de Balears si el PP manté l'ultra Le Senne

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha considerat que la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), serà la “menys democràtica” de la història democràtica de les Illes Balears si els conservadors no recolzen aquest dimarts la moció de remoció contra el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), impulsada després que aquest trenqués a l'hemicicle el retrat de la republicana Aurora Picornell i les conegudes com a 'roges del Molinar', afusellades pels franquistes la nit de reis de 1937.

Durant les Jornades Parlamentàries del PSIB amb motiu de l'inici del nou curs polític, la també presidenta del Congrés ha admès que té “poques esperances” que el PP recolzi la remoció i ha considerat que si els populars no ho fan ja no hi haurà “tornada enrere”. Avui dia, els conservadors continuen sense revelar quin serà el sentit del seu vot: ho anunciaran aquest mateix dimarts durant el debat, tal com han informat aquest dilluns.

Armengol ha manifestat que en democràcia “importen els fets i les formes” i s'ha mostrat “avergonyida” pel fet que Le Senne “destripara” la foto d'Aurora Picornell, “dona emblema de la lluita democràtica”.

Al saló d'actes del Parlament balear, Armengol ha asseverat així que el curs polític legislatiu arrenca amb una “greu crisi institucional” i un “escàndol polític de primer nivell”, recriminant que el PP “té una situació difícil de defensar i, en qualsevol cas, només porta inestabilitat i no ajuda la ciutadania a poder confiar en les institucions”.

Així mateix, la líder socialista ha recriminat que els membres del Govern hagin estat “molt relaxats” durant aquest estiu malgrat estar travessant una “crisi institucional”.

Cal recordar que Armengol va oferir a finals de juny els vots socialistes a Prohens per cessar Le Senne, comprometent-se amb això a recolzar el nomenament d'un nou president de la Cambra que sigui del PP. La secretària general del PSIB va reunir de manera urgent la Comissió Executiva Permanent del partit davant la qual va considerar una situació “d'emergència democràtica” a les illes. Segons la seva opinió, és “inassumible” el comportament dut a terme per Le Senne, que va motivar que el Govern central, l'oposició a les Balears i les associacions de memòria històrica reclamessin immediatament la dimissió del parlamentari d'extrema dreta.

El PP, però, va rebutjar la proposta al·legant que “ni el Partit Socialista ni la senyora Armengol no tenen cap credibilitat a l'hora d'oferir els seus vots al Partit Popular”, en paraules del portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagreras. “Cada vegada que el PSIB ha emprat els seus vots ha estat per beneficiar Vox i m'atreveixo a dir que es retroalimenten”, va deixar anar.

El propi Le Senne s'ha mantingut atrinxerat al càrrec al·legant que compta “amb el suport de la Cambra” igual que quan va ser nomenat, mentre el PP va decidir blindar-lo en el seu escó en recriminar els fets però sense instar-ne el cessament.

En concret, està previst que aquest dimarts a les 10.00 hores se celebri una Junta de Portaveus i que posteriorment comenci el ple extraordinari que debati i voti la remoció de Le Senne, en aquest cas presidit pel vicepresident de la Cambra, Maurici Rovira (PP). El president ultra, per part seva, ocuparà un dels escons reservats per als membres de la Mesa.

La convocatòria del ple extraordinari es va acordar per unanimitat a la Diputació Permanent del passat 7 d'agost, si bé amb protestes de l'oposició atès que la sessió tindrà lloc dos mesos i mig després de la presentació de l'escrit de remoció i una setmana abans que comenci el període extraordinari de sessions. Perquè la destitució prosperi necessita el sí del PP -no n'hi hauria prou amb una abstenció- ja que cal una majoria de tres cinquens.