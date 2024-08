El PP obre la porta a salvar l'ultra Le Senne de la seva destitució en un ple que se celebrarà al setembre

La Diputació Permanent del Parlament balear ha aprovat aquest dimecres per unanimitat celebrar un ple extraordinari per debatre i votar si el president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), ha de ser cessat del càrrec arran del que va passar a l'hemicicle el passat 18 de juny, quan el parlamentari d'extrema dreta va arrencar i va estripar una fotografia d'Aurora Picornell, la 'Pasionaria' balear afusellada pel franquisme la nit de reis del 1937. Amb tot, el PP continua sense confirmar si recolzarà o no la destitució de Le Senne, malgrat la ruptura dels acords de governabilitat per conservadors i Vox a les comunitats autònomes legislades per tots dos.

Le Senne ha habilitat el proper 3 de setembre per a la celebració del ple, dos mesos i mig després que així ho reclamés l'oposició i tan sols una setmana abans que arrenqui el període ordinari de sessions. El portaveu del Grup Socialista, Iago Negueruela, ha manifestat, tot i això, que el ple s'hauria de celebrar “com més aviat millor” per “decència democràtica”: “Des de demà mateix, demà passat o qualsevol dia, no esperar fins al dia 3”.

Per la seva banda, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha eludit aclarir si recolzarà o no la remoció de Le Senne: “Serà al setembre quan el Grup Parlamentari Popular defineixi quin serà el sentit del nostre vot”, ha asseverat a línia del que ja va declarar a mitjans de juliol, quan va lliscar que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, podria “canviar d'opinió” sobre els pactes amb el PP, deixant Sagreras, en una situació inèdita, les portes obertes a una possible reconciliació amb l'extrema dreta.

Sagreras ha persistit en els arguments del seu partit respecte a l'actitud de Le Senne amb la fotografia de les popularment conegudes com a 'Roges del Molinar': creu que va ser una actitud “erràtica, desafortunada i inadequada” per la qual el president del Parlament havia de demanar “disculpes”, cosa que “va fer”. El parlamentari popular ha subratllat fins i tot que aquest ple extraordinari “pot servir” per “passar pàgina d'aquest capítol que mai no hauria d'haver passat”.

Mentrestant, Negueruela ha advertit al PP que amb 25 diputats “no tenen majoria per aprovar res”, manifestat que “pel to” de Sagreras “sembla que busquen pactar amb Vox”, i això malgrat que la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, “va dir al juliol que Le Senne ha de dimitir i que renuncia a aplicar les exigències de Vox”. Al respecte, ha considerat aquesta iniciativa com una “pseudo segona investidura” de la líder de l'Executiu autonòmic.

El portaveu socialista ha recordat que des de l'oposició han arribat a presentar fins a deu escrits en què es reclamava que es convoqués la mesa del Parlament. “Vam fer tot el possible per evitar el segrest del Parlament, com va dir al seu dia el senyor Apesteguia [portaveu parlamentari de Més per Mallorca]. Per nosaltres el ple es podria celebrar qualsevol dia. El problema és que vostès pacten la data amb Vox quan, per a nosaltres, no hi ha vacances quan es parla de decència democràtica, de la massificació, de l'aigua o dels problemes de l'habitatge. Vostès, mentrestant, estan de vacances dient-li a la gent que no consumeixi aigua”, ha incidit.

En aquesta línia, Negueruela considera que des del PP “estan desesperats per recompondre l'acord amb Vox”, acusant-los de fer “gestos cap a la ultradreta”: “No volen tornar a la democràcia, acceptar els nostres vots i tenir un president digne”. De la mateixa manera, en resposta a la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que ha qualificat Le Senne com “la figura més imparcial de la història de Balears”, el socialista ha manifestat que “el que trenca la foto d'una víctima del feixisme no és imparcial, és el més parcial i el més marcial que ningú, si m'esgota. Això no és decent”.

També Josep Castells, de Més per Menorca, ha acusat Le Senne d'haver dilatat deliberadament els terminis per “pervertir” l'eina parlamentària que permetia a l'oposició forçar el ple extraordinari. En aquesta mateixa línia , ha retret el PP haver “entrat en aquest mercantilisme sense cap ètica”, considerant que s'acredita que “l'estabilitat política de Balears està pendent dels rampells del senyor Abascal”.