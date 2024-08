El PP abre la puerta a salvar al ultra Le Senne de su destitución en un pleno que se celebrará en septiembre

La Diputación Permanente del Parlament balear ha aprobado este miércoles por unanimidad celebrar un pleno extraordinario para debatir y votar si el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), debe ser cesado de su cargo a raíz de lo sucedido en el hemiciclo el pasado 18 de junio, cuando el parlamentario de extrema derecha arrancó y desgarró una fotografía de Aurora Picornell, la 'Pasionaria' balear fusilada por el franquismo la noche de reyes de 1937. Con todo, el PP continúa sin confirmar si apoyará o no la destitución de Le Senne, a pesar de la ruptura de los acuerdos de gobernabilidad por conservadores y Vox en las Comunidades Autónomas legisladas por ambos.

Le Senne ha habilitado el próximo 3 de septiembre para la celebración del pleno, dos meses y medio después de que así lo reclamara la oposición y tan sólo una semana antes de que arranque el periodo ordinario de sesiones. El portavoz del Grupo Socialista, Iago Negueruela, ha manifestado, sin embargo, que el pleno debería celebrarse “cuanto antes” por “decencia democrática”: “Desde mañana mismo, pasado mañana o cualquier día, no esperar hasta el día 3”.

Por su parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha eludido aclarar si apoyará o no la remoción de Le Senne: “Será en septiembre cuando el Grupo Parlamentario Popular defina cuál será el sentido de nuestro voto”, ha aseverado en línea de lo que ya declaró a mediados de julio, cuando deslizó que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, podría “cambiar de opinión” sobre los pactos con el PP, dejando Sagreras, en una situación inédita, las puertas abiertas a una posible reconciliación con la extrema derecha.

Sagreras ha persistido en los argumentos de su partido respecto a la actitud de Le Senne con la fotografía de las popularmente conocidas como 'Rojas del Molinar': cree que fue una actitud “errática, desafortunada e inadecuada” por la que el presidente del Parlament debía pedir “disculpas”, cosa que “hizo”. El parlamentario popular ha subrayado incluso que este pleno extraordinario “puede servir” para “pasar página de este capítulo que nunca tendría que haber ocurrido”.

Mientras tanto, Negueruela ha advertido al PP que con 25 diputados “no tienen mayoría para aprobar nada”, manifestado que “por el tono” de Sagreras “parece que buscan pactar con Vox”, y ello a pesar de que la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, “dijo en julio que Le Senne debe dimitir y que renuncia a aplicar las exigencias de Vox”. Al respecto, ha considerado esta iniciativa como una “pseudo segunda investidura” de la líder del Ejecutivo autonómico.

El portavoz socialista ha recordado que desde la oposición han llegado a presentar hasta diez escritos en los que se reclamaba que se convocara la mesa. “Hicimos todo lo posible para evitar el secuestro del Parlament, como dijo en su día el señor Apesteguia [portavoz parlamentario de Més per Mallorca]. Por nosotros el pleno podría celebrarse cualquier día. El problema es que ustedes pactan la fecha con Vox cuando, para nosotros, no hay vacaciones cuando se habla de decencia democrática, de la masificación, del agua o de los problemas de la vivienda. Ustedes, mientras tanto, están de vacaciones diciéndole a la gente que no consuma agua”, ha incidido.

En esta línea, Negueruela considera que desde el PP “están desesperados por recomponer el acuerdo con Vox”, acusándolos de hacer “gestos hacia la ultraderecha”: “No quieren volver a la democracia, aceptar nuestros votos y tener un presidente digno”. Del mismo modo, en respuesta a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha calificado a Le Senne como “la figura más imparcial de la historia de Balears”, el socialista ha manifestado que “el que rompe la foto de una víctima del fascismo no es imparcial, es el más parcial y el más marcial que nadie, si me apura. Eso no es decente”.

También Josep Castells, de Més per Menorca, ha acusado a Le Senne de haber dilatado deliberadamente los plazos para “pervertir” la herramienta parlamentaria que permitía a la oposición forzar el pleno extraordinario. En esta misma línea, ha afeado al PP haber “entrado en este mercantilismo sin ninguna ética”, considerando que se acredita que “la estabilidad política de Balears está pendiente de los arrebatos del señor Abascal”.