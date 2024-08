Un diputat balear de Vox abandona el grup parlamentari a només cinc dies del debat per fer fora l'ultra Le Senne

El diputat de Vox al Parlament balear Agustín Buades ha abandonat aquest divendres el grup i romandrà a la Cambra autonòmica com a diputat no adscrit. La decisió es produeix en un moment crític, tot just cinc dies abans del ple extraordinari que, dimarts que ve, haurà de debatre el cessament de president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), per trencar a l'hemicicle el retrat de la republicana Aurora Picornell i les conegudes com a 'roges del Molinar- afusellades pels franquistes la nit de reis de 1937- mentre es debatia la derogació de la Llei balear de Memòria Democràtica. La sortida de Buades deixa a l'extrema dreta amb sis diputats.

Després d'anunciar la seva decisió, Buades, un dels diputats díscols que el mes de gener passat van votar per expulsar del grup la presidenta del partit, Patricia de las Heras, i el mateix Le Senne, amenaçant de deixar Vox pràcticament polvoritzat al Parlament, ha convocat una roda de premsa en què ha atribuït la seva decisió al seu desacord amb l'adoptada per la direcció nacional del partit de trencar unilateralment els seus pactes amb el PP.

“De sobte a Madrid, sense donar ni una sola explicació, sense consultar-nos res, trenquen unilateralment aquest acord. Trencant aquest acord de 110 punts [en al·lusió a l'acord programàtic signat a l'inici de legislatura amb els populars a Balears], Vox s'ha quedat sense poder aplicar aquests 110 punts, que tanta il·lusió teníem”, ha expressat, en declaracions als mitjans, a les portes del Parlament.

Buades ha indicat que, encara que deixa el grup, no ha sol·licitat la baixa del partit, confiant que aquest “respecti” la seva decisió. També ha asseverat, en relació amb Le Senne, que el que és “coherent” és que deixi la presidència del Parlament arran de la ruptura del pacte entre PP i Vox, si bé ha avançat que votarà en contra de la sol·licitud de l'esquerra per apartar-lo.

El parlamentari ha anunciat la sortida minuts abans de l'obertura del registre del Parlament, però ha formalitzat la renúncia poc després. A l'escrit sol·licita que se li permeti continuar a la Comissió d'Afers Socials de la qual formava part amb Vox -de fet, és el secretari de la Mesa de la Comissió- i que se li assignin mitjans materials per a la seva feina com diputat. En concret, reclama “una taula i lloc de treball i adequat i digne per poder continuar exercint el dret de representació política”. Buades també forma part de la comissió de Participació Ciutadana i és membre suplent de la Diputació Permanent.

El mes de maig passat, Buades va signar una moció en què reclamava al Govern balear del PP que “contribueixi a la prevenció de les ruptures familiars” mitjançant intervencions dorientació familiar i mediació. Buades és exdirector de l'Institut Balear de la Família i durant els darrers anys s'ha mostrat severament crític amb les polítiques progressistes dirigides a lluitar contra discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere, en considerar-les “un atac a la llibertat de pensament” a matèria de sexualitat.

Respecte al ple de dimarts que ve, la remoció instada per l'esquerra contra Le Senne necessita forçosament del 'sí' del PP per tirar endavant, sense que n'hi hagi prou amb una abstenció. Tot i això, la sortida de Buades no altera els equilibris en aquest sentit atès que una moció d'aquest tipus necessita tres cinquenes parts de la Cambra.

No obstant, el vot de Buades sí que podria cobrar rellevància en altres escenaris: el PP suma 25 diputats, els mateixos que tota l'esquerra junta. Tot i això, la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, sol comptar amb el vot del diputat de Formentera, Llorenç Córdoba, i del no adscrit -i també exdiputat de Vox- Xisco Cardona.

El debat de la moció per destituir Le Senne aviva un inici de curs polític agitat per la ruptura de Vox amb el PP a les autonomies a compte del repartiment de menors migrants. Tot i l'anunci de Santiago Abascal el mes de juliol passat, el cisma no s'ha materialitzat encara en conseqüències concretes a les Balears, on Vox no estava integrat al Govern sinó que li brindava suport extern en virtut del pacte rubricat per tots dos.

La presidenta Prohens va defensar al seu moment -i va mantenir recentment- que el pacte que Vox dóna per trencat incloïa la presidència de Le Senne, unes paraules s'han interpretat com un suggeriment que si l'extrema dreta trenca el seu acord, Le Senne havia de deixar la presidència -de fet, Prohens ha dit que “no s'entendria res més”-. Tot i això, el PP ha procurat no revelar les seves cartes i, fins ara, ha rebutjat anticipar quin dimarts que ve serà el sentit del seu vot.