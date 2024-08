Prohens no confirma si recolzarà el cessament de Le Senne i al·lega que el càrrec va ser part de l'acord entre PP i Vox

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), no ha confirmat la decisió que prendrà el PP al ple que el Parlament balear celebrarà el proper 3 de setembre per dirimir si el màxim responsable de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), ha de ser cessat del seu càrrec arran del que va passar a l'hemicicle el 18 de juny passat, quan el parlamentari d'extrema dreta va arrencar i va esquinçar una fotografia d'Aurora Picornell, la 'Pasionaria' balear afusellada pel franquisme la nit de reis del 1937.

En declaracions als mitjans després de visitar l'escola d'estiu infantil d'Amadiba, Prohens ha asseverat que el sentit del vot dels conservadors és un assumpte que concerneix el grup parlamentari i que “es decidirà al seu moment”.

Amb tot, la líder de l'Executiu balear ha subratllat que la presidència de Le Senne formava part dels acords que Vox ha donat per trencats a les comunitats autònomes governades per PP i Vox. “L'únic càrrec que hi havia en virtut de l'acord era el del president del Parlament, ho vaig dir i ho segueixo mantenint”, ha afegit.

Malgrat les nombroses peticions de dimissió i de la ruptura de l'acord de governabilitat subscrit entre PP i Vox a les Illes, el polèmic president del Parlament s'ha atrinxerat en el càrrec des que va trencar el retrat de Picornell i les 'vermelles del Molinar' fa més de dos mesos. Els conservadors governen en solitari a Balears, però van rubricar un acord de 110 mesures amb l'extrema dreta i, en virtut del repartiment de poders entre les dues forces polítiques, el PP va fer pujar Le Senne com a president del Parlament.

Fruit de la seva actuació a l'hemicicle, Le Senne haurà de comparèixer en qualitat d'investigat davant el Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma el proper 27 de setembre, a les 9.30 hores, per un presumpte delicte d'odi.