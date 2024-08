Denuncien davant la Fiscalia la vandalització de la placa en record de l'afusellada pel franquisme Aurora Picornell

L'associació Memòria de Mallorca ha interposat una denúncia davant la Fiscalia General i la fiscal delegada de Memòria Democràtica a Balears arran de la vandalització de la placa homenatge a Aurora Picornell i les 'Roges del Molinar', activistes republicanes afusellades la nit de reis del 1937. En concret, la pintada va aparèixer divendres passat sobre la placa instal·lada el 2019 al Mur de Sa Petrolera, a la barriada palmesana d'Es Molinar, d'on eren originàries.

“Entenem que aquests fets afecten la memòria de les víctimes de la guerra civil i el franquisme, concretament la d'Aurora Picornell Femenias que, juntament amb quatre dones més, va ser víctima de desaparició forçada i posterior assassinat el dia 5 de gener del 1937”, denuncia l'associació memorialista en un comunicat.

Des de l'entitat reclamen al Ministeri Públic que obri diligències de recerca per identificar l'autor i determinar-ne la responsabilitat penal.

“No podem permetre que s'atempti contra la memòria de les víctimes i contra els drets humans, no podem permetre que es vulnerin els seus drets i els drets de tots i, per tant, seguirem denunciant on sigui necessari i demandant veritat, justícia, reparació, garanties de no repetició i memòria”, conclou Memòria de Mallorca.

Les figures de Picornell i les 'Roges del Molinar' també es van veure atacades el passat 18 de juny, quan el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox),va trencar amb fúria el retrat de Picornell i d'Antònia i Maria Pascual mentre es debatia la derogació de la Llei balear de Memòria Democràtica.

Es tracta d'un episodi pel qual Le Senne haurà de comparèixer en qualitat d'investigat davant el Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma el proper 27 de setembre, a les 9.30 hores, per un presumpte delicte d'odi.

Durant el debat, Le Senne va ordenar diverses vegades a les diputades socialistes i membres de la Mesa del Parlament Mercedes Garrido i Pilar Costa que retiressin els retrats que exhibien de les activistes afusellades per tal de mantenir la neutralitat de la Mesa que exigeix el Reglament de la Cambra. Després de no ser atesa la seva petició, que les dues parlamentàries van rebutjar “com a acte de justícia i com a acte de reparació de dones assassinades per botxins falangistes”, Le Senne va esquinçar una part de la foto que exhibia Garrido al seu ordinador i va expulsar del ple a les dues diputades.

Le Senne assegura que el trencament va ser “accidental” i que la seva intenció era retirar la fotografia, però no trencar-la. També el 27 de setembre, a les 11.30 hores, està citada a declarar, encara que en qualitat de testimoni, la mateixa Garrido.

Així mateix, la Cambra autonòmica ha habilitat el proper 3 de setembre per a la celebració d'un ple extraordinari en què es debatrà i votarà si Le Senne ha de ser cessat del càrrec arran del que va passar a l'hemicicle. Per la seva banda, el PP continua sense confirmar si recolzarà o no la destitució de Le Senne, malgrat la ruptura dels acords de governabilitat per conservadors i Vox a les comunitats autònomes legislades per tots dos.