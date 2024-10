Balears envia a València dos helicòpters per col·laborar en els rescats

El Govern ha posat a disposició de la Generalitat Valenciana un helicòpter de l'Ibanat per accedir als llocs on és impossible anar per carretera per rescatar persones atrapades, així com un helicòpter medicalitzat del 061.

Ho ha explicat aquest dimecres la presidenta balear, Marga Prohens, després d'un minut de silenci que s'ha guardat al Consolat de Mar en record i homenatge a les víctimes del temporal a València i Castella-la Manxa.

Prohens ha assenyalat que la petició més urgent que li ha traslladat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, és la de mitjans aeris. “Hem de pensar que la majoria de carreteres encara estan tallades i per tant és impossible arribar a pobles incomunicats”, ha afirmat.

La Direcció General d'Emergències valora alhora la possibilitat, si cal, d'enviar també mitjans humans.

“No hi ha paraules, estem tots amb el cor encongit”, ha assenyalat Prohens afegint que el contacte amb els presidents castellanomanxec i valencià és “permanent”.

La presidenta del Govern ha traslladat un missatge de solidaritat amb les víctimes, així com una abraçada a les seves famílies i als efectius sanitaris i d'emergències i a les persones que estan arriscant la vida per ajudar els seus veïns.

“Tota la força i tot el coratge en un moment en què la solidaritat entre comunitats ha de funcionar a la perfecció”, ha dit.