Balears redueix l'atur un 6% anual fins a 27.399 desocupats al juliol, el nivell més baix des del 2006

Balears va anotar al juliol una xifra de 27.399 desocupats, dada un 6,1% inferior a l'any passat i la més baixa per a un mes de juliol des del 2006, quan es van comptabilitzar 26.932 desocupats, segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Balears té aquest 2024 un total de 1.779 aturats menys si es compara amb l'any anterior, malgrat que entre el juny i el juliol l'atur ha pujat en 1.030 persones (+3,9%). L'arxipèlag va ser la regió on més va pujar l'atur mensualment en termes relatius, encara que també baixa més que la mitjana nacional a la comparativa d'un any a un altre.

A Balears constaven aquest juliol 11.815 homes aturats i 15.584 dones. Així mateix, 2.609 són menors de 25 anys i 5.050 són estrangers, la majoria extracomunitaris (3.212).

Per sectors, de juny a juliol l'atur va pujar a tots excepte a l'agricultura (23 aturats menys). Els serveis totalitzen 19.529 aturats i són el sector on més puja l'atur mensualment (740 persones), la construcció compta amb 3.794 aturats (207 més) i la indústria, amb 1.245 (33 més). 326 aturats més corresponen a l'agricultura i 2.505 no se sectoritzen per no tenir ocupació anterior.

La contractació puja

D'altra banda, durant el mes de juliol es van signar a les Balears 46.264 contractes, un 7,88% més que al juny (3.381 contractes més) i un 5,87% més que un any abans (2.564 més).

La major part (31.781) són indefinits (38 a persones amb discapacitat i 521, conversions), mentre que 14.483 van ser temporals. La contractació indefinida ha baixat un 1,4% mensualment, però puja un 4,8% interanual; mentre que la temporal creix un 35,9% sobre el juny i un 8,3% en comparació de l'any passat.

Des de començament d'any s'han signat a Balears 260.357 contractes laborals, dels quals el 73,9% són indefinits davant d'un 26% temporals.

Per sectors, els serveis van encapçalar l'augment de contractació amb 42.286 signatures, seguit de la construcció (2.795), la indústria (992) i l'agricultura (191). Així mateix, 14.091 contractes els van signar ciutadans estrangers.