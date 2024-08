Balears rep al juliol 2,5 milions de passatgers internacionals, el 23% del total que arriba a Espanya

Balears va rebre al juliol més de 2,5 milions de passatgers internacionals, el 23% dels més d'11 milions que en total van arribar a Espanya el setè mes de l'any, segons les dades publicades aquest dilluns per Turespaña.

L'arxipèlag es va situar entre les sis principals comunitats receptores, que van acaparar una quota d'arribada del 96,9% i totes van experimentar augments el setè mes de l'any.

La pujada més gran la va registrar la Comunitat Valenciana amb un augment interanual del 13,1% i les menors, les Canàries amb un 7,4%, i les Balears, amb un 4,7%. Aquestes dades, unit a l'increment de viatgers aeris internacionals registrat en comunitats com el País Basc i Astúries, mostren una tendència cap a una diversificació més gran de les destinacions dels viatgers.

Per mercats, el Regne Unit, amb 2,6 milions de passatgers internacionals, va generar el 23,2% del total del flux d'arribades a Espanya al juliol, i va registrar un avenç interanual del 4,6%. Les Balears i les Canàries van rebre, conjuntament, el 48% del total de passatgers d'origen britànic.

El 80,8% dels passatgers britànics van viatjar en una companyia de baix cost, sent el Regne Unit el líder en arribades en aquestes companyies, aportant el 30,3% del total. Aquest juliol van despuntar els increments interanuals d'arribada de britànics al País Valencià i Catalunya, amb més de 25.000 arribades addicionals, i la pujada interanual del País Basc, del 22,3% per a aquest mes.

Per la seva banda, l'arribada de passatgers des d'Alemanya es va situar al juliol en 1,6 milions (14% del total), augmentant un 7,4% respecte el juliol del 2023. Els viatgers alemanys es van dirigir principalment a Balears (un 48%). Com a dada ressenyable i com és una tendència habitual en aquest mercat, el 46,2% dels passatgers alemanys van viatjar en companyies tradicionals, sent el mercat que lidera les arribades a aquestes companyies (16,7% del total).

Des d'Itàlia va arribar el 9,8% del flux de passatgers rebuts al juliol (una mica més d'un milió de viatgers) registrant un creixement interanual del 13,8%, que va beneficiar especialment Catalunya i la Comunitat de Madrid. La resta de principals comunitats van rebre més passatgers italians que fa un any, excepte Cantàbria. Entre els viatgers italians va prevaldre l'elecció de les companyies de baix cost (81,2%) per sobre de les tradicionals.

França, per la seva banda, va emetre el 7,7% del total de passatgers al juliol (867.678 viatgers), mostrant una expansió del 7,6% que va afavorir especialment Catalunya i Balears, que van aglutinar més del 45% de les arribades del país veí.

El 73,9% dels passatgers francesos van recórrer a una CBC en els seus vols, experimentant un creixement interanual del 8,5%. Per acabar, des dels Països Baixos van arribar el 4,6% del total de viatgers. Aquest mercat ha experimentat un creixement de 4,8% al juliol i va tenir com a principal destinació Catalunya, el País Valencià i les Balears, que entre les tres van sumar gairebé el 58% de les arribades.

Destaca el creixement de turistes dels Països Baixos amb destinació a Astúries, un 30% més que fa un any. La gran majoria de viatgers des dels Països Baixos (73,9%) també van optar per les companyies de baix cost per fer els vols, fet que suposa una expansió del 8,5%.

Dels 11,2 milions de viatgers internacionals que van aterrar a Espanya al juliol, el 56,6% provenia de països de la Unió Europea, un 9,7% més, mentre que el flux procedent de la resta del món, que va suposar el 43,4% restant, es va incrementar el 7,2% interanual.

A l'acumulat dels set primers mesos de l'any, Espanya ha rebut 60,1 milions de passatgers internacionals, un 12,4% més que en el mateix període del 2023, ha informat el Ministeri d'Indústria i Turisme.

Al juliol van augmentar els passatgers emesos cap a Espanya des dels principals països emissors, destacant a més el creixement de Polònia, del 38,2%; dels Estats Units, amb un 15,9% d'augment, i de la 'resta de països', amb una pujada de l'11,3%.

