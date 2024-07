Desnonen una mare i les seves dues filles al Raiguer

La plataforma Stop Desnonaments Mallorca ha informat aquest dimarts de l'execució d'un llançament d'una família, formada per la mare i les dues filles. El desnonament estava previst per a les 10.00 hores al Raiguer.

Segons ha explicat a Europa Press la plataforma, quatre cotxes de la Guàrdia Civil s'han personat a l'habitatge i des de Stop Desnonaments “no han estat suficients” per frenar el llançament que, han assegurat, ha estat “violent”.

El desnonament a aquesta família havia estat suspès diverses vegades, tant per la via judicial com per protestes a la porta de l'habitatge. Des de la plataforma han indicat que la família ha intentat “fins a l'últim moment” que el jutjat suspengués el llançament i que els deixessin negociar per treure les coses del pis més endavant, però no han aconseguit ni una cosa ni l'altra.

“És un desnonament discriminatori, innecessari i xulesc”, han apuntat, afegint que la família “necessita temps per continuar amb el procés de compra de l'habitatge i no pot aconseguir un lloguer enlloc”.