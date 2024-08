Detenen un jove a Palma per compartir més de 400 arxius pedòfils a una xarxa social

La Policia Nacional ha detingut un noi a Palma, de 24 anys, acusat de compartir en una xarxa social més de 400 arxius pedòfils des de diversos telèfons mòbils.

Segons ha informat en nota de premsa la Prefectura Superior, l'arrest es va produir dilluns i l'home està acusat d'un delicte de corrupció de menors per la tinença de material audiovisual sobre pornografia infantil.

La investigació té el seu origen en la sol·licitud de col·laboració policial requerida al Grup de Delictes Tecnològics i Delinqüència Econòmica per part de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, Grup II de Protecció al Menor la Comissaria General de Policia Judicial de Madrid, a conseqüència de la investigació que es realitza per aquest grup contra la tinença i la distribució de material d'explotació sexual infantil a través d'Internet.

Analitzada tota la informació obtinguda, es constata la presumpta autoria de l'ara detingut, que hauria fet la pujada dels arxius de vídeo pedòfils denunciats, des del domicili, a principi d'aquest mateix mes d'agost.

El total d'arxius de vídeo i fotos, de menors prepúbers, reportats són de gairebé 400. La dificultat de la investigació ha radicat en la utilització de fins a set terminals mòbils, per la qual cosa s'ha hagut de centrar la investigació en els dispositius utilitzats i posteriorment descartar els rebutjats o venuts a altres persones.

La Policia Nacional ha recordat que ara com ara, totes les aplicacions tecnològiques, així com famoses xarxes socials i de missatgeria estan adherides al Conveni Internacional de Lluita contra l'Explotació Sexual de Menors, produint-se nombroses denúncies i cada vegada més properes al temps, per la celeritat establerta per les vies de comunicació entre els països, on Espanya forma part.