Detingut un home per agredir un indigent que volia dormir al replà de la seva finca a Palma

Agents de la Policia Nacional van detenir aquest dilluns passat, 23 de setembre, un home, espanyol de 36 anys edat, com a presumpte autor d'un delicte de lesions, per haver tret a cops i a rastres un indigent que volia dormir al replà de finca, a Palma.

En una nota de premsa, la Policia Nacional ha informat que els fets van passar dilluns passat, quan, a les 22.30 hores, un home indigent volia dormir al replà d'un edifici al barri de Mercat, a Palma, en veure que la porta estava oberta.

L'home va entrar, pujant fins a uns pisos superiors i, quan es disposava a preparar les seves coses per passar la nit allà, va sortir un home d'un pis i li va començar a dir que se n'anés, per la qual cosa va començar a recollir les seves pertinences i va començar a baixar per les escales, fins que es va apagar la llum i va decidir agafar l'ascensor.

En aquell moment, el presumpte autor s'hi va acostar i, apuntant-lo amb un objecte metàl·lic, li va dir “amb aquest punter làser et puc deixar cec”, alhora que el copejava, caient la víctima al terra de l'ascensor, prosseguint amb els cops allà. Quan va arribar l'ascensor, l'home va agafar l'indigent de les cames i el va arrossegar fins a fora.

Ja fora, la víctima va sol·licitar ajuda, passant per allà un vianant qui va avisar la policia, acudint una patrulla de la Policia Local per avisar una ambulància.

Després de tot això, la víctima va presentar una denúncia i policies de la comissaria de Districte Centre van començar una sèrie d'investigacions tendents a la localització del presumpte autor. Així, després de les diverses gestions, es va poder identificar i localitzar el presumpte autor, que va ser detingut per un delicte de lesions.