Detingut un home per maltractaments, amenaces i coaccions a la seva exparella a Palma

Agents de la Policia Local han detingut un home, d'origen espanyol, i de 34 anys, com a presumpte autor de diversos delictes de maltractaments, amenaces i coaccions a la seva exparella, a Palma.

En una nota de premsa, la Policia Local ha informat que, cap a les 00.30 hores de diumenge passat, dia 28 de juliol, quan una patrulla de la Unitat Nocturna (UNOC) circulava per la zona del Conservatori va ser requerida per un home que els va manifestar que s'havia separat de la seva parella i que quan va anar a buscar les seves pertinences, no se les havia donat totes.

A més, l'home va assegurar que, posteriorment, havia rebut un missatge, on la seva exparella li deia que la resta de coses les deixaria al carrer i que li era igual si les recollia o no.

Per tot això, l'home sol·licitava la companyia dels agents per evitar possibles incidències amb la dona.

Els policies van acompanyar aquesta persona i, un cop al lloc, es van entrevistar amb l'exparella del requeridor, que va accedir que un dels agents l'acompanyés a l'interior de la casa per recollir els efectes que faltaven mentre ell esperava amb l'altre policia.

Quan l'home se'n va anar amb els efectes personals i la dona es va quedar amb els policies, aquesta va començar a explicar detalls de la relació que havien tingut. Els agents la van informar que, amb independència de l'informe que redactarien, ella tenia la possibilitat de denunciar l'home.

L'endemà, cap a les 11.00 hores, la dona va comparèixer a la Sala d'Atestats per denunciar formalment la seva exparella i immediatament es van adoptar els protocols interns per aquest tipus de denúncies com ara l'oferiment d'assistència lletrada i psicològica i la intervenció de la Unitat de Protecció Familiar (UPFA) per tal de valorar el risc de la víctima.

Un cop avaluades tant la denúncia com la valoració professional del risc, l'instructor de la Sala va considerar que els fets denunciats podrien ser constitutius de diversos delictes de maltractament, amenaces i coaccions imputables a l'exparella de la denunciant i en va ordenar la detenció.

Al voltant de les 19.00 hores d'aquest dilluns, una dotació de la Unitat d'Intervenció Immediata (UII), complint l'ordre de detenció, va localitzar l'home, espanyol, de 34 anys, al seu domicili i, després d'aturar-lo, ho van conduir a l'edifici de Sant Ferran per continuar les diligències.

Un cop finalitzat l'atestat, el detingut va ser traslladat a les dependències de la Policia Nacional per presentar-lo al jutjat de Guàrdia.