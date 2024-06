Detingut per cinquena vegada un septuagenari per vulnerar les ordres d'allunyament de la seva exdona

La Policia Nacional ha detingut a Ciutadella (Menorca) un septuagenari, per cinquena vegada, per trencar de manera reiterada una ordre d'allunyament respecte de la seva exdona, així com per violència de gènere.

Segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia Nacional a Balears en una nota de premsa, tenint ja vigent l'ordre d'allunyament des de l'any passat, el primer episodi va tenir lloc al març quan l'ara detingut es va presentar a casa de la víctima per acovardir-la i a més es va resistir els agents.

La segona detenció va ser el 12 de maig per fets similars, així com el 15 de juny, on a més hauria agredit la víctima. Dos dies més tard va ser arrestat novament pels mateixos fets i només moments després d'haver passat a disposició judicial per la detenció anterior.

L'últim incident va ser l'endemà, 18 de juny. En aquesta darrera ocasió els agents policials havien previst que trencaria l'ordre pel que havien muntat un dispositiu especial de seguiment. L'home va ser detingut quan es dirigia al domicili de la víctima i intentava despistar els agents. L'home ha passat a disposició judicial.