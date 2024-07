El GOB avisa que la manifestació contra la saturació turística va ser “l'inici”: “Els límits no s'aconsegueixen amb una mobilització”

El GOB ha expressat la seva satisfacció per la quantitat de gent que va secundar la manifestació convocada diumenge passat a Palma per 'Menys turisme, més vida' però ha advertit que això és “l'inici” d'un cicle de protestes, perquè “els límits i el canvi de rumb --llemes de la manifestació-- no s'aconsegueixen en una temporada [turística], ni amb una mobilització”.

D'aquesta manera s'ha expressat la presidenta del GOB, Margalida Ramis, que ha indicat que des de la seva organització estan “supercontents” amb la magnitud de la marxa, cosa que ha recalcat que obeeix a una acció coordinada a l'àmbit interinsular i que, en les pròximes dates, es veuran manifestacions similars a la resta de les illes.

Consultada per si tenen algun tipus d'expectativa en què la Mesa per al pacte social per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Mediambiental de Balears reculli algunes de les seves peticions, ha manifestat que si la gent tingués esperança en aquestes taules, “no hi hauria sortit al carrer de la manera que ho ha fet”.

Segons l'entitat, aquest fòrum de debat és degut a un “canvi de discurs” del Govern per una qüestió que preveuen que sigui “tensa i intensa”. De fet, ha criticat la manca d'interlocució del Govern amb la societat civil, ja que fins fa pocs dies no havien rebut una carta per sol·licitar-los els plantejaments.

Tot i això, Ramis ha matisat que “aprofitaran” aquest espai tot i que ha expressat el seu desig que no es converteixi en una plataforma per recollir documents, motiu pel qual ha avançat que empraran “tots els canals de mobilització” perquè aquests estudis i anàlisis es transformin en “propostes polítiques”.