El Govern balear assegura que adoptarà mesures contra la massificació abans de la pròxima temporada turística

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha avançat que hi haurà mesures contra la massificació turística abans que comenci la pròxima temporada turística. Ha estat durant un sopar-col·loqui organitzat aquest dimarts pel Cercle d'Economia de Mallorca en què ha admès la “urgència” que requereixen algunes decisions, tot i que el paper de la Mesa per la Sostenibilitat és precisament dissenyar un full de ruta a llarg termini.

Així, si fa dues setmanes al ple del Parlament ja va avançar que hi hauria mesures abans del document final de la Mesa, aquest dimarts ha reconegut que és “imprescindible” que algunes iniciatives es posin en marxa abans de la pròxima temporada tenint present “la pressa de la ciutadania”. Prohens ha insistit que seran “mesures valentes” sorgides dels consensos i de l'escolta activa no només de les taules, sinó també dels centenars de propostes que s'estan rebent a la plataforma ciutadana.

“El primer és escoltar els ciutadans, escoltar un malestar social creixent i les mobilitzacions que expressen el que tots compartim”, ha assenyalat. La líder del Govern ha instat en tot cas a “no equivocar-se” perquè el turisme és i continuarà sent la principal font de riquesa de l'arxipèlag, una cosa de què estar orgullosos.

Front comú pel finançament

D'altra banda, la presidenta del Govern va traslladar als socis del Cercle reunits al col·loqui la seva proposta per liderar un front comú d'institucions, partits i societat civil per la millora del finançament autonòmic. “Això no va de colors polítics, sinó de defensar els interessos dels ciutadans de les Balears”, ha afegit.

Prohens ha tornat a rebutjar l'acord per al finançament de Catalunya fent referència als perjudicis que assegura que ocasionarà per a l'economia de l'arxipèlag. “Si Madrid, Catalunya i les Balears som les comunitats aportadores i Catalunya deixa de ser-ho, qui pagarà la factura?”, s'ha preguntat.