El Govern balear del PP obre un expedient a l'ultra Le Senne per trencar la fotografia de la republicana Aurora Picornell

El Govern balear del PP ha obert un expedient contra el president del Parlament, Gabriel le Senne (Vox), arran de la denúncia interposada contra ell pel PSIB-PSOE després que, el 18 de juny passat, el parlamentari d'extrema dreta arrenqués i esqueixés a l'hemicicle una fotografia de l'activista republicana Aurora Picornell, símbol de la lluita antifeixista i afusellada pel franquisme la nit de reis del 1937. Els socialistes consideren que, amb aquest gest, Le Senne va vulnerar la Llei balear de Memòria Democràtica, que PP i Vox preveuen derogar en contra del pronunciament d'organismes internacionals .

Tal com informa el diari Última Hora i han confirmat a elDiario.es fonts de la Conselleria de Presidència, s'està seguint el procediment pertinent que es duu a terme quan el Govern rep una denúncia. Un cop obertes les diligències prèvies, l'Executiu està esperant rebre els enregistraments que recullen els fets per analitzar jurídicament els fets.

Cal recordar que una altra de les denúncies rebudes pel Govern en matèria de memòria històrica va ser la interposada contra David Gil, portaveu adjunt de Vox al Consell de Mallorca, que el mes de febrer passat es va referir al cop d'Estat feixista del 1936 com “l'última croada d'alliberament”, fent apologia de la guerra civil i de la dictadura franquista mentre es debatia una iniciativa sobre la senyalització de carreteres construïdes per presos republicans. El Govern, però, va acabar arxivant les indagacions en considerar que, malgrat que l'expressió emprada va ser “desafortunada”, no es pot enquadrar en el tipus infractor de l'article 36 de la Llei de memòria democràtica, que regula les infraccions greus i les tipifica amb sancions entre 2.001 i 10.000 euros.

En concret, la normativa considera infraccions greus les manifestacions o exhibicions, per part dels representants públics i funcionaris de l'administració de la comunitat autònoma, que enalteixin o facin apologia del cop militar de 1936, la Guerra Civil i la dictadura franquista .

Des que Le Senne va protagonitzar el polèmic episodi ha estat atrinxerat en el càrrec amb l'anuència del PP. Tot i la ruptura dels acords de governabilitat per PP i extrema dretaa les Comunitats legislades per tots dos, Vox Balears es va reafirmar en la seva intenció de mantenir-lo en el seu lloc, condicionant la possibilitat de cessar-lo a una hipotètica dimissió de la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, pujada com a primera autoritat de les illes gràcies a la abstenció dels de Santiago Abascal: “Si Le Senne dimiteix, per la mateixa lògica també hauria de dimitir Prohens. Tenim un acord de govern fruit del qual és presidenta. Ell no té motiu per dimitir”, va manifestar la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas.

Amb tot, Le Senne, que al·lega que els fets van ser “accidentals”, va acabar convocant de cara al proper dimecres, 7 d'agost, la Diputació Permanent, que haurà de votar si habilita un dia per a la celebració d'un ple extraordinari en què es debat la moció de remoció registrada de forma conjunta pels grups parlamentaris de l'oposició (PSIB-PSOE, Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca). En el text, l'oposició exigeix la dimissió de Le Senne “per negligència notòria i greu” en l'exercici de les seves funcions, emparant-se per això en el que estableix l'article 39.d) del Reglament del Parlament, l'aplicació del qual “immediata” han reclamat infructuosament fins ara.

El PP, no obstant, eludeix aclarir si recolzarà o no la remoció. El seu portaveu parlamentari, Sebastià Sagreras, va assenyalar el 17 de juliol passat que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, podria “canviar d'opinió” després de la ruptura dels acords de governabilitat. “Esperem asseure'ns amb Vox per analitzar la situació”, es va limitar a manifestar.