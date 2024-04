La Guàrdia Civil investiga la mort d'una mare i una filla a casa seva a Mallorca

L'equip de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil investiga la mort d'una mare i una filla a casa seva, al terme municipal de Lloseta (Mallorca).

Segons han informat fonts pròximes a la investigació, el succés ha passat aquest dilluns al matí, al voltant de les 09.30 hores, quan una patrulla s'ha desplaçat al domicili i, en una de les estades, ha localitzat dos cossos sense vida. En concret, han afegit, es tracta de dues dones, mare i filla, de 85 i 44 anys.

Pel que sembla, quan els agents han arribat al domicili han observat que hi havia indicis que hi hagués hagut una combustió. Per aquest motiu, ja expenses de l'autòpsia, s'ha descartat la mà criminal i la principal hipòtesi que, en aquests moments, es considera que les dones morissin com a conseqüència d'un incendi.