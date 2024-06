Un home pendent de judici a Mallorca per una pintada de 'Puta Espanya' demana acollir-se a l'amnistia

Un home pendent de judici a Mallorca per una pintada amb el missatge 'Puta Espanya' ha demanat acollir-se a la Llei d'Amnistia després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i la seva consegüent entrada en vigor.

Segons les investigacions, l'acusat va fer la pintada a la façana de l'Ajuntament de Felanitx, governat pel PP, acompanyada del símbol de la bandera independentista catalana. L'atestat també atribueix a l'home altres grafits a altres emplaçaments del municipi mallorquí -un d'ells un habitatge particular-, però només s'ha presentat una valoració de danys en relació amb el del Consistori.

El presumpte autor de les pintades havia de ser jutjat per un delicte lleu de danys a Manacor, però el judici va quedar suspès i la defensa va presentar un escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, en què sol·licita aplicar l'acusat la Llei d'Amnistia.

En concret, l'atestat situa els fets investigats entre el 10 i 11 de novembre de 2023, per la qual cosa entrarien dins del marc temporal de la Llei Orgànica, que abasta fins al dia 13 d'aquell mateix mes. L'escrit de la defensa, exercida per l'advocat Josep de Luis, assenyala que la Llei inclou els actes determinants de responsabilitat penal executats “en el context de l'anomenat procés independentista català” i “vinculats directament o indirectament”.

El lletrat recalca, de fet, que ja en el moment de la detenció “la filtració que es feu als mitjans de comunicació se’n cuidà d'emfatitzar la vinculació política, de caràcter independentista català”, de l'acusat, referint-s'hi la premsa com a “ un militant de la CUP”.

La petició argumenta que la Llei preveu que aquesta amnistia s'apliqui en qualsevol fase del procés penal, per la qual cosa sol·licita l'arxiu definitiu de la peça. El judici s'havia de celebrar aquest dimecres per un delicte lleu, tal com informa el diari Última Hora, però ha quedat suspès a petició de l'Ajuntament. El Consistori, disconforme amb la valoració pericial, al·lega que els danys serien superiors als 400 euros.

Comunicat d'Alerta Solidària i CUP Mallorca

Alerta Solidària i CUP Mallorca havien organitzat una concentració de suport a l'acusat als Jutjats de Manacor amb motiu del judici finalment suspès. En un comunicat, les dues organitzacions han recalcat que l'encausat “ha qüestionat sempre el seu processament, considerant que se l'investiga per la seva activitat política”.

Per això, les dues entitats denuncien el que entenen com “un nou intent de silenciar” la “lluita de l'esquerra independentista mitjançant identificacions, detencions i judicis injustificats, promoguts pels polítics feixistes de l'illa de la mà dels cossos policials”.

En aquest sentit, retreuen a l'Ajuntament, encapçalat per la popular Catalina Soler, que multipliqui per més de deu l'import del perjudici calculat pel perit, que el xifra en 140 euros. En aquesta maniobra veuen “intenció de magnificar els danys i castigar l'independentista encausat”.

Alerta Solidària i CUP Mallorca defensen que “el cas ha de quedar arxivat sota la llei de l'oblit penal”, perquè resulten elements determinants “l'estelada, símbol inequívoc de l'independentisme català, juntament amb la declaració pública dels sentiments profunds que desperta a l'autor de les pintades el concepte Espanya”.

En qualsevol cas, conclouen que no deixaran “de difondre el missatge, als Jutjats, amb o sense amnistia, als carrers i a les seves parets”.