Un jove, “brutalment agredit” al crit de “maricó” en un autobús de Palma

L'associació Ben Amics ha denunciat una agressió LGTBIfòbica a un jove que viatjava en un autobús de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma i que va ser “brutalment agredit” per un altre usuari del transport públic al crit de “maricó”. El succés ha estat denunciat davant la Policia Nacional, que està investigant els fets per intentar identificar el presumpte agressor, segons han confirmat fonts del cos a elDiario.es.

Tal com ha explicat a aquest mitjà el president de Ben Amics, Víctor Robles, la víctima, que acabava de finalitzar la jornada laboral i havia agafat l'autobús per anar a casa, va començar de sobte a rebre insults per part de l'agressor , qui, seguidament, es va acostar al jove, va començar a increpar-lo i li va agafar les seves pertinences, tirant-les a terra, mentre continuava proferint-li insults.

La víctima va aconseguir baixar del bus, no sense abans rebre esgarrapades al coll i la cara davant la “passivitat” del conductor del vehicle, tal com ha lamentat Robles. Els fets van ser posats en coneixement de l'Ajuntament de Palma, governat per PP i Vox, que en aquests moments estan recollint dades sobre el succés, segons han confirmat a elDiario.es fonts municipals. Amb tot, la portaveu de l'equip de govern, Mercedes Celeste, ha eximit de responsabilitats l'empresa municipal de transports: “Entenc que no és el conductor qui ha agredit ningú”, ha afirmat en roda de premsa.

Tal com ha explicat Ben Amics, després de baixar de l'autobús, la víctima va veure com un altre passatger intervenia en els fets, sent també “agredit violentament”. El primer jove es va refugiar en un comerç proper a la parada del bus, i més tard va ser atès per serveis sanitaris i va presentar una denúncia davant de la policia.

Robles assegura que l'entitat s'ha posat en contacte amb el Consistori, tot i que, de moment, no han rebut resposta. Des de Ben Amics volen saber si els responsables de l'EMT estan informats de l'incident, si han previst una investigació i si hi ha protocols davant de situacions discriminatòries i violentes contra persones LGTBIQ+.

De moment, segons ha informat l'associació en un comunicat, no han rebut resposta per part de l'EMT “més enllà de la manifestació que es tracta d'un assumpte que correspon a les forces de seguretat, lliurant-se de tota responsabilitat ”.

Davant aquest escenari, Ben Amics ha reclamat a les institucions públiques un compromís amb els drets de les persones LGTBI+ “que vagi més enllà de decorar els retrovisors dels busos amb la bandera de l'arc de Sant Martí durant la setmana de l'Orgull” .

“Exigim a l'EMT i a l'Ajuntament de Palma que posin en marxa programes d'informació, sensibilització i formació sobre la diversitat sexual i de gènere del personal municipal que atén la ciutadania, i la declaració dels vehicles de transport públic com espais lliures de LGTBIfòbia”, conclouen.