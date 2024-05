Un jutjat investiga el Govern balear del PP per deixar de reclamar 2,6 milions de les mascaretes del 'cas Koldo'

El titular del Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma ha obert diligències arran de la denúncia interposada pel PSIB-PSOE contra el Govern balear del PP per deixar caducar la reclamació dels 2,6 milions d'euros que l'Executiu de la socialista Francina Armengol va pagar de més per la compra d'1,5 milions de mascaretes durant els pitjors mesos de la pandèmia. A la seva interlocutòria d'incoació, a què ha tingut accés elDiario.es, el jutge assenyala que els fets fan presumir la possible existència de delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i tràfic d'influències.

A la seva denúncia, el PSOE atribueix la comissió d'aquests delictes a l'actual director general del Servei Balear de Salut (IB-Salut), Javier Ureña (PP); a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL -encarregada de subministrar els cobreboques- i a Íñigo Rotaeche, soci majoritari de la mateixa. El magistrat, no obstant, assenyala que sense estar “determinades la naturalesa i circumstàncies d'aquests fets ni les persones que hi han intervingut”, cal investigar com va passar tot. Així mateix, dóna tràmit a la Fiscalia perquè informi si considera necessari continuar amb les diligències.

Va ser sota el mandat d'Armengol quan es va efectuar la compra de les mascaretes per 3,7 milions d'euros. Tot i això, les anàlisis efectuades a aquestes van determinar que aquelles no complien els requisits d'una FFP2, que era el material de protecció que s'esperava rebre, per la qual cosa es va iniciar la reclamació del sobrecost abonat. Ja amb el canvi de Govern, el sumari del 'cas Koldo' apunta a les pressions que la trama hauria exercit sobre el PP de Marga Prohens, actual líder autonòmica, en benefici de Soluciones de Gestión amb l'objectiu que la petició de devolució per part de l'anterior Govern d'esquerres no prosperés i, d'aquesta manera, “afavorir la mercantil i el titular”.

Les investigacions assenyalen, de fet, que l'intermediari Koldo García hauria utilitzat Jacobo Pombo, empresari que va arribar a treballar fa anys a la seu nacional del PP, i va presumir d'haver concertat una cita amb Miguel Tellado, el portaveu parlamentari del partit, que, alhora, s'hauria preocupat de buscar un contacte a les Illes Balears “de la línia de Pablo Casado” per frenar la reclamació. El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno, instructor del cas Koldo, creu que les seves maniobres haurien “sortit efecte” perquè el Govern del PP va deixar finalment caducar la reclamació el 18 de gener passat. Els populars neguen, per la seva banda, qualsevol tipus de pressió, però no posen la mà al foc per tots els funcionaris de l'IB-Salut.

Els illencs haurien perdut així 2,6 milions d'euros com a conseqüència de la inacció del PP a l'hora de gestionar la reclamació i per la compra infructuosa de l'anterior Govern socialista. L'empresa va presentar al·legacions el 6 de novembre del 2023 i no va ser fins el passat 19 de març del 2024 quan l'Executiu va anunciar l'obertura d'un nou expedient després d'haver desestimat l'anterior. En aquest sentit, els socialistes argumenten que hi ha hagut “un tracte de favor” per part de l'actual director general de l'IB-Salut en la seva omissió del “deure de vetllar pel patrimoni públic i interessos generals, en una clara administració deslleial, al permetre deliberadament ja sabent de la seva injustícia, la caducitat de l'expedient”, cosa que hauria beneficiat, en opinió del PSOE, a les empreses adjudicatària així com als seus intermediaris.

Dimarts passat, els grups parlamentaris van donar inici a la comissió d'investigació al voltant del paper de Balears al 'cas Koldo'. Durant la sessió, el PP va vetar la compareixença de Prohens i, contra el criteri de Vox i amb el vot a favor del PSIB-PSOE, van retirar la petició que comparegui Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez.

Sí que preveuen intervenir el vicepresident de l'Executiu balear, Antoni Costa, i el director general de l'IB-Salut. El pla de treball acordat per PP i Vox, socis d'investidura, ha tirat endavant sota les crítiques del PSIB i del seu portaveu, Iago Negueruela, que va assegurar que si el PP hagués acceptat que Prohens sigui citada, haurien votat a favor de tot el pla de treball. Les compareixences arrencaran el 14 de maig que ve i, en virtut del pla, se celebraran quatre els dilluns, que s'ha habilitat, dos els dimarts i quatre els divendres.