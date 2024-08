L'absolució dels policies investigats en el cas contra el magnat Cursach costa sis milions d'euros públics

L'Ajuntament de Palma ha aprovat el pagament de 326.639 euros en concepte de minutes per la defensa jurídica de dos dels policies locals que van ser investigats, acusats i finalment exonerats en diverses peces del conegut com cas Cursach, impulsat fa més de deu anys per indagar les suposades pràctiques corruptes desplegades al si de la Policia Local amb l'objectiu de protegir els interessos del magnat Bartolomé Cursach.

En concret, la Junta de Govern ha donat compte de dos expedients, un per valor aproximat de 180.000 euros i un altre d'uns 146.000 euros. Fins ara, la corporació municipal ha abonat prop de sis milions d'euros per sufragar els honoraris dels advocats defensors dels agents investigats en el marc de l'anterior causa.

En roda de premsa, la portaveu de l'equip de govern, Mercedes Celeste, ha recordat que el Consistori preveu traslladar aquests costos al Ministeri de Justícia després de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), que va condemnar a nou anys de presó a l'exjutge Manuel Penalva i a l'exfiscal Miguel Ángel Subirán, que durant prop de tres anys van buscar desentranyar les suposades activitats corruptes de Cursach per salvaguardar la seva autoritat a la nit balear.

En concret, la màxima instància judicial de les illes va condemnar els dos juristes per delictes d'obstrucció a la justícia, omissió del deure de perseguir filtracions i coaccions en considerar provat que exjutge i exfiscal van desplegar diverses pràctiques il·legals per incriminar diversos investigats per fets dels quals, després d'un turbulent pelegrinatge judicial, van acabar finalment absolts. Amb tot, la sentència no és ferma i està pendent de la resolució dels diferents recursos de cassació interposats al Tribunal Suprem.

El sumari del cas Cursach va arribar a contenir més d'un centenar d'imputats i fins a quaranta empresonats, a més d'acusacions per delictes que abastaven des de corrupció de menors fins a un presumpte homicidi i episodis com a suposades festes amb sexe, alcohol i drogues a la sala VIP d'una de les discoteques de Cursach amb què, segons sostenien els antics investigadors de la causa, s'afanyava un nodrit nombre de policies locals a canvi de garantir la protecció del magnat.