L'autopista de l'aeroport de Palma sumarà un quart carril

L'autopista de l'aeroport incorporarà un nou carril de 800 metres, el quart, per desembussar l'entrada a Palma i “guanyar seguretat i fluïdesa en aquesta via”, segons el Consell.

L'ampliació forma part d'un paquet de mesures que impulsa el Consell de Mallorca per “millorar les entrades a la capital” i “reduir els embussos a la Via de Cintura”. S'inclou un nou vial a l'altura de Can Blau, canvis en senyalitzacions, millora de l'asfaltat i la reordenació de la sortida de la rotonda del Molinar.

Ho ha explicat aquest dimecres el president de la institució insular, Llorenç Galmés, que ha subratllat que les actuacions sumen una inversió pròxima als 12 milions d'euros i que es desenvoluparan entre aquest octubre fins a principis de 2025.

La intenció, ha afegit Galmés, és que els operaris treballin de nit en la mesura que sigui possible per a evitar perjudicis.