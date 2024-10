L'oposició acusa Prohens de “viure de la inèrcia dels projectes d'Armengol” i d'actuar sense “ambició”

El PSIB ha criticat la gestió del Govern durant el primer any i mig de legislatura, perquè considera que està marcada pel “mètode Prohens: Dir el que la gent vol sentir i fer el contrari”. Segons el portaveu socialista, Iago Negueruela, la presidenta de l'Executiu, Marga Prohens (PP) hauria de donar les gràcies a l'herència rebuda del Pacte de Progrés: “Agraïu allò de [Francina] Armengol, que no passa res”, ha remarcat, exposant que “no pot continuar vivint de rendes i d'inèrcia dels projectes que li va llegar Armengol”.

Així s'ha expressat aquest dimecres Negueruela durant la seva intervenció al Debat de Política General, en què ha criticat la gestió de Prohens, subratllant que el canvi “ha estat a pitjor” i que les polítiques han anat encaminades a “posar les Illes a la venda”.

Per al socialista, la forma de governar de Prohens s'observa al sistema educatiu, amb la implementació del Pla pilot de lliure elecció de llengua, considerant-ho un “atac” contra el català. La mateixa tònica s'observa a la sanitat, ha continuat Negueruela, retraient a la líder de l'Executiu el seu anunci de prioritzar la salut mental, mentre “fa mesos que està parada pels canvis directius i la falta de projecte”, així com l'augment de les llistes despera per a una consulta amb un especialista.

Alhora, ha subratllat que durant l'any i mig de legislatura el canvi ha estat “una gran mentida”, ja que malgrat haver complert el 70% del programa electoral, la vida de la gent “ha anat a pitjor”.

“Submissió als deliris dels ultres”

Entre altres qüestions, el socialista ha recriminat a la presidenta la seva “submissió als deliris dels ultres ia Madrid”. En aquest punt, ha criticat que digui aquest dimarts que vol negociar amb tots els grups els pressupostos autonòmics que presentarà aquest divendres.

Igualment, ha esmentat l'eliminació de l'Oficina Anticorrupció, la previsible derogació de la llei balear de Memòria Democràtica i la manca de mesures per frenar la saturació turística. “Ni Bauzá va generar tanta contestació al carrer el seu primer any i mig”, ha apuntat.

D'altra banda, ha retret la “incapacitat de gestió” de l'Executiu, i ha apuntat que “s'estan endarrerint” les inversions del decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge que planteja 7.000 pisos. “La realitat és que no n'ha sortit ni una al mercat”, ha postil·lat, sentenciat que al Govern “treballen poc i treballen malament”.

Pel que fa al turisme, el socialista ha fet referència a les paraules de la líder de l'Executiu, que parlava aquest dimarts de congestió turística, a la qual cosa Negueruela ha considerat que “sona que ja no vol prendre mesures valentes”.

“Si escull valentia haurà de negociar amb el PSIB”, li ha dit, puntualitzant que busquen negociar mesures “d'impacte, immediates i de decreixement turístic”. Igualment, ha titllat la presidenta de dir alguna cosa i fer una altra cosa i de tenir “un problema a l'hora de dir com aprovarà aquestes normes”.

En relació amb les mesures que s'inclouran al decret de mesures urgents contra la congestió turística, ha advertit que si no introdueix les propostes que el PSIB considera “valents” hi votaran en contra. “Si no hi ha totes les mesures, no tindrà acord”, ha afegit.

Més per Mallorca: “Inestabilitat, dogmatisme i poca ambició”

Per part seva, Més per Mallorca ha resumit l'any i mig de legislatura en “inestabilitat, dogmatisme i poca ambició a l'hora d'afrontar els autèntics reptes” de les Balears.

Així ho ha considerat aquest dimecres el portaveu ecosobiranista, Lluís Apesteguia, al Debat de Política General al Parlament, en què ha insistit que la inestabilitat és “un tret d'identitat” del mandat de Marga Prohens.

En aquesta línia, s'ha referit als anuncis que va fer la líder de l'Executiu aquest dimarts durant el seu discurs, lamentant que a causa de la inestabilitat, “no se sap si els podrà complir”. “A dia d'avui ni tan sols sabem en quina majoria sustenta el Govern”, ha afegit.

Segons Apesteguia, des de l'Executiu no s'han posat en contacte amb Més per Mallorca per negociar els pressupostos. “Ni una trucada, com la que han rebut dues trànsfugues”, ha criticat, puntualitzant que si la intenció de Prohens és negociar amb “les restes de Vox, es pot estalviar la trucada”.

Propostes en habitatge, turisme i català

La formació ha proposat a la presidenta cinc acords per garantir el dret d'accés a l'habitatge, transformar el model econòmic, impulsar una mobilitat sostenible, promoure l'ús social de la llengua catalana i desenvolupar l'autogovern.

En detall, ha anunciat que la formació presentarà una proposició de llei per garantir l'ús residencial dels habitatges i en contra de l'especulació a les Balears. “Necessitem mesures avui que no poden esperar perquè el mercat no és la solució, el mercat és el problema”, ha apuntat, tot remarcant la necessitat d'intervenir i controlar-lo.

Amb aquesta llei, d'acord amb els paràmetres definits per la Unió Europea, als municipis on hi ha una sèrie de tensions al mercat de l'habitatge, es podran aplicar temporalment restriccions de compra d'habitatges per part de no residents, per part de persones jurídiques o per a segones o terceres residències.

Més per Mallorca també presentarà una proposició de llei perquè el Parlament faculti els ajuntaments a aplicar la limitació dels preus de lloguer prevista a la llei 12/2023 per al dret a l'habitatge. “L'habitatge ha de deixar de ser el destí principal de les inversions d'aquest país”, ha defensat.

Una altra de les propostes de la formació és una proposició de llei per duplicar la quota tributària de l'impost de turisme sostenible (ITS), que permetrà l'increment en la recaptació de com a mínim 130 milions d'euros.

Pel que fa al turisme, Apesteguia ha lamentat que el PP votés en contra de la proposició de llei de Més per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca i, en aquest sentit, ha informat que la formació presentarà una iniciativa per crear un impost als rent a cars.

Sobre mobilitat, ha mostrat el seu rebuig que les solucions plantejades pel PP als problemes de congestió viària siguin ampliar la via de cintura o fer un segon cinturó a Palma. Per contra, ha aplaudit la modificació de les concessions d'autobusos del TIB per al període 2024-2030.

Més per Menorca: “Desajust entre les paraules i els fets”

Mentrestant, Més per Menorca ha considerat que el “gran defecte” del Govern és el “desajust” entre les paraules i els fets. “Enganyen intentant fer creure que fan una cosa i fan l'altra”, ha dit aquest dimecres el portaveu menorquinista, Josep Castells, en la seva intervenció al Debat de Política General.

Per a la formació, aquest “gran defecte” és transversal en totes les polítiques que ha dut a terme l'Executiu balear des de començament de legislatura, basat en “el doble llenguatge i la propaganda”.

Entre altres qüestions, Castells ha reclamat a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que concreti les mesures que es prendran per diversificar l'economia i frenar la saturació turística.

Pel que fa al problema d'accés a l'habitatge, ha insistit en la necessitat d'impulsar mesures immediates i ha assegurat que el decret de mesures urgents en matèria d'habitatge no va en aquest sentit. A més, ha lamentat que el programa de lloguer segur “hagi hagut d'esperar un any”.

Finalment, Castells ha traslladat a la líder de l'Executiu la predisposició de Més per Menorca per negociar elements dels pressupostos del 2025. Tot i això, ha posat com a condicions que no pacti amb Vox, que reverteixi les “obsessions” d'aquest partit i que s'implementin mesures “realment urgents” en matèria d'habitatge i per lluitar contra la saturació turística.

Unides Podem critica la gestió en habitatge

La diputada d'Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha retret la presidenta per la prioritat que dóna al problema de l'accés a la vivenda ja que, segons la seva opinió, “el preocupa poc”. En aquesta línia, ha reiterat la petició d'incloure una taula d'habitatge al Pacte per la sostenibilitat social, política i econòmica de les Balears.

“Vostè ha volgut que la ciutadania cregués que produint decrets màgicament tindrem habitatges per fer front a la situació d'expulsió residencial i emergència de moltes famílies de les Balears”, ha criticat.

Pel que fa a sanitat, Gómez ha considerat que el discurs de Prohens és “una presa de pèl”, especialment a Menorca, on la declaració de les places de difícil i molt difícil cobertura “no ha servit de res”.

Igualment, ha plantejat una sèrie de mesures que “es poden posar en marxa demà mateix”. Al detall, ha proposat aplicar la llei balear per expropiar l'ús dels 526 habitatges buits de grans tenedors i la llei estatal per declarar les Balears zona tensionada.

Llorenç Córdoba: “Formentera ja no és una illa oblidada”

El diputat per Formentera, Llorenç Córdoba, ha aprofitat la seva intervenció en el Debat de Política General per agrair al Govern que des de començament de legislatura “hagi sentit” les necessitats de Formentera.

“Ja no és una illa oblidada”, ha aplaudit, valorant la feina feta per part de l'Executiu i animant a “continuar en aquest camí”. “Ara, per primera vegada en molt de temps, Formentera és al centre de les decisions polítiques i de les inversions públiques”, ha afirmat.

Així mateix, Córdoba ha posat en valor la comunicació “real i contínua” que ha mantingut amb la presidenta del Govern i amb els consells durant primer any de legislatura i ha remarcat que el seu suport parlamentari no respon a un pacte sinó al “convenciment que hi ha un projecte de futur i que els majors beneficiaris seran els ciutadans i visitants”.