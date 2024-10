La oposición acusa a Prohens de “vivir de la inercia de los proyectos de Armengol” y de actuar sin “ambición”

El PSIB ha criticado la gestión del Govern durante el primer año y medio de legislatura, al considerar que está marcado por el “método Prohens: Decir lo que la gente quiere oír y hacer lo contrario”. Según el portavoz socialista, Iago Negueruela, la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens (PP) debería dar las gracias a la herencia recibida del Pacte de Progrés: “Agradezca lo de [Francina] Armengol, que no pasa nada”, ha remarcado, exponiendo que “no puede continuar viviendo de rentas y de inercia de los proyectos que le legó Armengol”.

Así se ha expresado este miércoles Negueruela durante su intervención en el Debate de Política General, en la que ha criticado la gestión de Prohens, subrayando que el cambio “ha sido a peor” y que las políticas han ido encaminadas a “poner las Islas a la venta”.

Para el socialista, la forma de gobernar de Prohens se observa en el sistema educativo, con la implementación del Plan piloto de libre elección de lengua, considerándolo un “ataque” contra el catalán. La misma tónica se observa en la sanidad, ha continuado Negueruela, reprochando a la líder del Ejecutivo su anuncio de priorizar la salud mental, mientras “lleva meses parada por los cambios directivos y la falta de proyecto”, así como el aumento de las listas de espera para una consulta con un especialista.

Asimismo, ha subrayado que durante el año y medio de legislatura el cambio ha sido “una gran mentira”, puesto que, a pesar de haber cumplido el 70% del programa electoral, la vida de la gente “ha ido a peor”.

“Sumisión a los delirios de los ultras”

Entre otras cuestiones, el socialista ha recriminado a la presidenta su “sumisión a los delirios de los ultras y a Madrid”. En este punto, ha criticado que diga este martes que quiere negociar con todos los grupos los presupuestos autonómicos que presentará este viernes.

Igualmente, ha mencionado la eliminación de la Oficina Anticorrupción, la previsible derogación de la ley balear de Memoria Democrática y la falta de medidas para frenar la saturación turística. “Ni Bauzá generó tanta contestación en la calle en su primer año y medio”, ha apuntado.

Por otro lado, ha afeado la “incapacidad de gestión” del Ejecutivo, apuntando que “se están retrasando” las inversiones del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que plantea 7.000 pisos. “La realidad es que no ha salido ni una al mercado”, ha apostillado, sentenciado que en el Govern “trabajan poco y trabajan mal”.

En cuanto al turismo, el socialista ha hecho referencia a las palabras de la líder del Ejecutivo, quien hablaba este martes de congestión turística, a lo que Negueruela ha considerado que “suena a que ya no quiere tomar medidas valientes”.

“Si elige valentía tendrá que negociar con el PSIB”, le ha dicho, puntualizando que buscan negociar medidas “de impacto, inmediatas y de decrecimiento turístico”. Igualmente, ha tachado a la presidenta de decir algo y hacer otra cosa y de tener “un problema a la hora de decir cómo aprobará estas normas”.

En relación con las medidas que se incluirán en el decreto de medidas urgentes contra la congestión turística, ha advertido que si no introduce las propuestas que el PSIB considera “valientes” votarán en contra. “Si no están todas las medidas, no tendrá acuerdo”, ha añadido.

Més per Mallorca: “Inestabilidad, dogmatismo y poca ambición”

Por su parte, Més per Mallorca ha resumido el año y medio de legislatura en “inestabilidad, dogmatismo y poca ambición a la hora de afrontar los auténticos retos” de Baleares.

Así lo ha considerado este miércoles el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en el Debate de Política General en el Parlament, en el que ha insistido en que la inestabilidad es “un rasgo de identidad” del mandato de Marga Prohens.

En esta línea, se ha referido a los anuncios que hizo la líder del Ejecutivo este martes durante su discursos, lamentando que a causa de la inestabilidad, “no se sabe si los podrá cumplir”. “A día de hoy ni siquiera sabemos en qué mayoría sustenta su Govern”, ha añadido.

Según Apesteguia, desde el Ejecutivo no se han puesto en contacto con MÉS per Mallorca para negociar los presupuestos. “Ni una llamada, como la que han recibido dos tránsfugas”, ha criticado, puntualizando que si la intención de Prohens es negociar con “los restos de Vox, se puede ahorrar la llamada”.

Propuestas en vivienda, turismo y catalán

La formación ha propuesto a la presidenta cinco acuerdos para garantizar el derecho de acceso a la vivienda, transformar el modelo económico, impulsar una movilidad sostenible, promover el uso social de la lengua catalana y desarrollar el autogobierno.

En detalle, ha anunciado que su formación presentará una proposición de ley para garantizar el uso residencial de las viviendas y en contra de la especulación en Baleares. “Necesitamos medidas hoy que no pueden esperar porque el mercado no es la solución, el mercado es el problema”, ha apuntado, remarcando la necesidad de intervenir y controlarlo.

Con esta ley, de acuerdo con los parámetros definidos por la Unión Europea, en los municipios donde existen una serie de tensiones en el mercado de la vivienda, se podrán aplicar temporalmente restricciones de compra de viviendas por parte de no residentes, por parte de personas jurídicas o para segundas o terceras residencias.

MÉS per Mallorca también presentará una proposición de ley para que el Parlament faculte los ayuntamientos a aplicar la limitación de los precios de alquiler prevista en la ley 12/2023 para el derecho a la vivienda. “La vivienda tiene que dejar de ser el principal destino de las inversiones de este país”, ha defendido.

Otra de las propuestas de la formación es una proposición de ley para duplicar la cuota tributaria del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que permitirá el incremento en la recaptación de como mínimo 130 millones de euros.

En relación con el turismo, Apesteguia ha lamentado que el PP votara en contra de la proposición de ley de MÉS para limitar la entrada de vehículos en Mallorca y, en este sentido, ha informado que la formación presentará una iniciativa para crear un impuesto a los rent a cars.

Sobre movilidad, ha mostrado su rechazo a que las soluciones planteadas por el PP a los problemas de congestión viaria sean ampliar la vía de cintura o hacer un segundo cinturón en Palma. En cambio, ha aplaudido la modificación de las concesiones de autobuses del TIB para el periodo 2024-2030.

Més per Menorca: “Desajuste entre las palabras y los hechos”

Mientras tanto, Més per Menorca ha considerado que el “gran defecto” del Govern es el “desajuste” entre las palabras y los hechos. “Engañan intentando hacer creer que hacen una cosa y hacen la otra”, ha dicho este miércoles el portavoz menorquinista, Josep Castells, en su intervención en el Debate de Política General.

Para la formación, este “gran defecto” es transversal en todas las políticas que ha llevado a cabo el Ejecutivo balear en lo que va de legislatura, basado en “el doble lenguaje y la propaganda”.

Entre otras cuestiones, Castells ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que concrete las medidas que se tomarán para diversificar la economía y frenar la saturación turística.

En relación con el problema de acceso a la vivienda, ha insistido en la necesidad de impulsar medidas inmediatas, asegurando que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda no va en este sentido. Además, ha lamentado que el programa de alquiler seguro “haya tenido que esperar un año”.

Por último, Castells ha trasladado a la líder del Ejecutivo la predisposición de Més per Menorca para negociar elementos de los presupuestos de 2025. No obstante, ha puesto como condiciones que no pacte con Vox, que revierta las “obsesiones” de este partido y que se implementen medidas “realmente urgentes” en materia de vivienda y para luchar contra la saturación turística.

Unidas Podemos critica la gestión en vivienda

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha afeado a la presidenta por la prioridad que da al problema del acceso a la vivienda ya que, a su parecer, “le preocupa poco”. En esta línea, ha reiterado su petición de incluir una mesa de vivienda en el Pacto por la sostenibilidad social, política y económica de Baleares.

“Usted ha querido que la ciudadanía creyera que produciendo decretos mágicamente tendremos viviendas para hacer frente a la situación de expulsión residencial y emergencia de muchas familias de Baleares”, ha criticado.

En cuanto a sanidad, Gómez ha considerado que el discurso de Prohens es “una tomadura de pelo”, especialmente en Menorca, donde la declaración de las plazas de difícil y muy difícil cobertura “no ha servido para nada”.

Igualmente, ha planteado una serie de medidas que “se pueden poner en marcha mañana mismo”. Al detalle, ha propuesto aplicar la ley balear para expropiar el uso de las 526 viviendas vacías de grandes tenedores y la ley estatal para declarar Baleares zona tensionada.

Llorenç Córdoba: “Formentera ya no es una isla olvidada”

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha aprovechado su intervención en el Debate de Política General para agradecer al Govern que en lo que va de legislatura “haya escuchado” las necesidades de Formentera.

“Ya no es una isla olvidada”, ha aplaudido, valorando el trabajo hecho por parte del Ejecutivo y animando a “continuar en este camino”. “Ahora, por primera vez en mucho tiempo, Formentera está en el centro de las decisiones políticas y de las inversiones públicas”, ha afirmado.

Asimismo, Córdoba ha puesto en valor la comunicación “real y continua” que ha mantenido con la presidenta del Govern y con los consells durante primer año de legislatura y ha remarcado que su apoyo parlamentario no responde a un pacto sino al “convencimiento de que hay un proyecto de futuro y que los mayores beneficiarios serán los ciudadanos y visitantes”.