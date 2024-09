Le Senne, davant del jutge per trencar la foto d'Aurora Picornell, diu que hauria fet igual amb una imatge de Franco

El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha insistit aquest divendres, durant la seva declaració com a imputat als Jutjats de Palma, en què va ser “accidental” l'episodi en què va trencar, en ple debat de la derogació de la Llei balear de memòria democràtica, el retrat de la republicana Aurora Picornell i les conegudes com a 'roges del Molinar', afusellades pels franquistes la nit de reis del 1937. En ser preguntat per la Fiscalia sobre si amb una fotografia de Franco hauria fet el mateix, el màxim representant de la Cambra autonòmica ha respost que sí, tal com han informat fonts jurídiques.

Le Senne, a qui el PP va salvar de la destitució en un ple extraordinari celebrat a principis de setembre, s'enfronta a diverses querelles interposades per un presumpte delicte d'odi i d'impediment de l'exercici dels drets cívics per part dels descendents de les víctimes, Memòria de Mallorca, Col·lectiu Aurora, el PCE i el Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE).

Passades les 9.10 hores, la segona autoritat de Balears feia acte de presència als Jutjats de Palma recolzat per la cúpula de Vox a les illes i tot seguit ha accedit a les dependències judicials, on el parlamentari d'extrema dreta s'ha aferrat als mateixos al·legats que fins ara ha esgrimit públicament: que el seu gest va ser accidental i que aquest va tenir lloc després que la diputada socialista que exhibia el retrat a la tapa del seu ordinador es negués a retirar-lo, cosa que, assevera, contradiu la neutralitat requerida a la Mesa del Parlament. El parlamentari s'ha negat a respondre a les acusacions particulars, però sí que ho ha fet a preguntes del Ministeri Públic, del seu advocat i del jutge.

En declaracions als mitjans després de la seva compareixença, Le Senne s'ha mostrat “molt content” d'explicar els fets i ha expressat la seva confiança que “aviat puguem girar full i dedicar-nos a coses més serioses, que és el que esperen els ciutadans”. L'investigat ha insistit, com ja ho va fer en ocasions anteriors, que va trencar “accidentalment un foli”, recordant que ja va demanar disculpes “pel inadequat” del seu comportament. Amb tot, ha manifestat que va encertar en l'aplicació del Reglament de la Cambra: “Tots els diputats saben en el fons que aquestes imatges no havien de ser-hi”.

Sobre la possibilitat d'arribar a ser condemnat per aquests fets, el parlamentari ha apel·lat a anar “pas a pas”: “Espero no veure-ho, seria una gran sorpresa. En la meva humil opinió, el cas no té recorregut, encara que [les acusacions] estan en el seu dret de portar un debat polític als jutjats. Crec en la actuació de la justícia”.

Cal recordar que el 3 de setembre passat, i sense revelar el sentit el seu posicionament fins a pocs minuts abans de la votació, el PP es va abstenir finalment de recolzar el cessament de Le Senne, instat pels grups de l'oposició (PSIB -PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Podem). Amb això, els conservadors, els qui l'any passat van fer pujar el dirigent ultra a la presidència del Parlament a canvi que els populars poguessin governar Balears en solitari -això sí, amb el suport extern de Vox-, van facilitar la continuïtat del dirigent d'extrema dreta ja que el sí dels populars era imprescindible perquè pogués ser apartat. Atès que calia una majoria de tres cinquens de la Cambra perquè la iniciativa tirés endavant, aquesta va ser finalment rebutjada amb set vots en contra, 25 abstencions i 25 vots a favor.