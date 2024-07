Les comissaries de Balears no compten amb aire condicionat: “La calor és insuportable”

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha denunciat la situació de risc a causa de les altes temperatures a les dependències policials de Balears i ha sol·licitat a la Direcció General de la Policia la instal·lació “urgent” d'equips de climatització, ja que actualment estan “obsolets” sense possibilitat de reparació o són “relativament nous”, però tenen avaries.

Des de SUP han demanat una solució per afrontar “la calor insuportable” dins d'aquestes instal·lacions, on tant els agents com els ciutadans han de suportar temperatures “que han arribat als 36ºC”, com és el cas de la comissaria de Manacor.

Segons Manuel Pavón, portaveu i secretari de SUP a Balears, “no funciona pràcticament cap sistema de climatització a cap comissaria”, i la solució que ofereixen des de la Prefectura Superior de Policia Nacional és la instal·lació de ventiladors i pingüins que “resulten insuficients” per afrontar les altes temperatures.

D'altra banda, des del sindicat van comunicar la situació al comitè de prevenció de riscos laborals al juny, i sol·liciten que “es compleixi la normativa” de manera que “en cas de risc per a les persones, s'han de paralitzar les funcions i prendre's mesures”. Tot i això, des de la Prefectura Superior de la Policia Nacional a Balears s'han traslladat aquestes incidències a la Direcció General a Madrid, però de moment només contesten que “no hi ha diners” i que “estan estudiant la situació”.

Els membres del sindicat lamenten que “no hi hagi diners per a casos greus com els de Balears” i recorden que “no només pateixen les altes temperatures els policies i treballadors, sinó totes les persones que acudeixin als voltants policials”. Per aquest motiu, insten els ciutadans a “presentar queixes” si es veuen afectats per aquesta situació: “A nosaltres no ens escolten”.

Cal recordar que l'AEMET ha declarat alerta vermella i taronja per altes temperatures a Balears aquesta setmana.