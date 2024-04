Les immobiliàries defensen que eliminar la 'Golden Visa' no soluciona el problema d'habitatge a Balears

ABINI, l'aliança d'immobiliàries de les Balears, creu que l'anunci realitzat per Pedro Sánchez sobre l'eliminació de les anomenades 'Golden Visa' “no tindrà cap impacte a Balears i no és una cosa que preocupi la societat balear perquè no dóna resposta al veritable problema que pateixen a les Illes, que no és cap altre que la falta d'habitatge”.

Per això, des d'ABINI haurien preferit que Sánchez “anunciés mesures per pal·liar la manca d'habitatges, quins són els plans que té perquè a les Balears es construeixi més habitatge assequible, què hi ha de tota aquesta obra pública que ha promès per a les Illes, què hi ha dels 184.000 habitatges assequibles que ha anunciat en repetides ocasions i quan es construiran”.

“Cal recordar que a la campanya electoral de les passades eleccions autonòmiques, el president del Govern va anunciar per a Balears 120 habitatges que mai van arribar a concretar-se, anunciar ara l'eliminació dels permisos de residència per a aquells estrangers que comprin a Espanya habitatges de súper luxe és una cortina de fum que l'únic que busca és tapar el veritable problema que portem anys patint i pel qual, pel que sembla, no hi ha polítiques que facin front a la manca d'habitatges”, assenyalen.

Des d'ABINI apunten que, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l'any passat només es van concedir un 0,2% de 'Golden visas' a les Balears, “una quantitat insignificant si la comparem amb els milers de persones que a hores d'ara no poden accedir a un habitatge digne”.

Residència per cases de més de 50.000 euros

Aquestes 'Golden Visa' permetien assolir el permís de residència a través de la compra d'habitatges valorats en més de 500.000 euros. El concepte 'Golden Visa', realment, s'anomena 'visat de residència per a inversors'. Ho va aprovar l'estiu del 2013 el Govern de Mariano Rajoy com un mecanisme per atraure capital estranger en plena crisi financera.

“Vull anunciar-los que al Consell de Ministres de demà estudiarem un informe elevat per la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana per modificar la llei, aprovada pel Partit Popular el 2013, que permet obtenir el visat de residència si s'inverteix en habitatge al nostre país”, va assegurar aquest dilluns Sánchez en un acte a Dos Hermanas.

“Iniciarem el procediment per eliminar la concessió de l'anomenada 'Golden Visa', que permet accedir al règim de residència quan s'inverteix més de mig milió d'euros en béns immobles”, ha recalcat Sánchez. “Prendrem les mesures necessàries per garantir que l'habitatge sigui un dret i no un mer negoci especulatiu”.