Las inmobiliarias defienden que eliminar la 'Golden Visa' no soluciona el problema de vivienda en Balears

ABINI, la alianza de inmobiliarias de Balears, cree que el anuncio realizado por Pedro Sánchez sobre la eliminación de las llamadas 'Golden Visa' “no va a tener ningún impacto en Balears y no es algo que preocupe a la sociedad balear porque no da respuesta al verdadero problema que padecen en las Islas, que no es otro que la falta de vivienda”.

Por ello, desde ABINI hubieran preferido que Sánchez “anunciara medidas para paliar la falta de viviendas, cuáles son los planes que tiene para que en Balears se construya más vivienda asequible, qué hay de toda esa obra pública que ha prometido para las Islas, qué hay de las 184.000 viviendas asequibles que ha anunciado en repetidas ocasiones y cuándo se van a construir”.

“Cabe recordar que en la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas, el presidente del Gobierno anunció para Balears 120 viviendas que nunca llegaron a concretarse, anunciar ahora la eliminación de los permisos de residencia para aquellos extranjeros que compren en España viviendas de súper lujo es una cortina de humo que lo único que busca es tapar el verdadero problema que llevamos años padeciendo y por el que, al parecer, no existen políticas que hagan frente a la falta de viviendas”, señalan.

Desde ABINI apuntan que, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado año solo se concedieron un 0,2% de 'Golden visas' en Balears, “una cantidad insignificante si la comparamos con las miles de personas que a día de hoy no pueden acceder a una vivienda digna”.

Residencia por casas de más de 50.000 euros

Estas 'Golden Visa' permitían lograr el permiso de residencia a través de la compra de viviendas valoradas en más de 500.000 euros. El concepto 'Golden Visa', realmente, se denomina 'visado de residencia para inversores'. Lo aprobó en verano de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy como un mecanismo para atraer capital extranjero en plena crisis financiera.

“Quiero anunciarles que el Consejo de Ministros del día de mañana vamos a estudiar un informe elevado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para modificar la ley, aprobada por el Partido Popular en 2013, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país”, aseguró este lunes Sánchez en un acto en Dos Hermanas.

“Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada 'Golden Visa', que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles”, ha recalcado Sánchez. “Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”.