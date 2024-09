Memòria de Mallorca demana que es nomeni Pilar Sánchez, assassinada a la Guerra Civil, filla il·lustre de Palma

L'associació Memòria de Mallorca ha demanat a l'Ajuntament de Palma que declari la militant socialista i feminista Pilar Sánchez, que va ser assassinada a la Guerra Civil, filla il·lustre de la ciutat.

L'entitat ha presentat la petició coincidint amb la data de l'assassinat de la dona després del cop d'estat del 1936.

Nascuda a Palma el 1903, el setembre del 1936 va ser detinguda, violada i assassinada per un grup de falangistes. El seu cos va aparèixer a Sencelles.

El 2022, el Govern va instal·lar al seu barri una placa de la memòria. El 2018 i el 2020 es van excavar diverses fosses a Sencelles per intentar trobar les seves restes, però fins ara no han estat localitzades.

L'associació assenyala que Pilar Sánchez va ser una dona que va defensar els valors democràtics, els drets laborals i els drets de les dones i que va ser un exemple per a la ciutat. “Va pagar amb la seva vida haver-se significat i manifestat per aquests principis que són bàsics en un estat de dret, i per això el feixisme la va assassinar”, han dit.