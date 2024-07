La Policia caça amb drons el 'pirata de Porroig', investigat per destruir les praderies de posidònia

Evaristo Soler Cardona, el polèmic empresari de Porroig -una cala que s'ubica al sud de l'illa d'Eivissa-, ha tornat a incomplir l'ordre d'allunyament que té de 100 metres de la badia, dictada pel Jutjat d'Instrucció número 1 d'Eivissa, a sol·licitud del Seprona de la Guàrdia Civil, segons ha informat la Policia Local de Sant Josep. Cal recordar que Soler Cardona -que acumula diverses condemnes per amenaces i està sent investigat per un presumpte delicte contra el medi ambient- també va ser condemnat, pel mateix jutjat, amb la prohibició d'aproximar-se a menys de 100 metres d'un navegant, que sol freqüentar la zona, a qui va amenaçar i va proferir insults homòfobs. La decisió inclou la prohibició -encara vigent- de comunicar-s'hi durant el període d'un any. elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'advocat Daniele Mundula sense que hagi estat possible demanar la versió del polèmic empresari.

Evaristo Soler Cardona, administrador únic de Rescuesub SL, empresa que es dedica al servei de lloguer d'embarcacions, està sent investigat per promoure activitats de xàrter i fondeig il·legal, segons han confirmat al seu moment fonts del Ministeri de Transició Ecològica i de la Guàrdia Civil a elDiario.és. En aquesta ocasió, el 27 de juny a dos quarts de quatre de la tarda, va ser captat pel servei de drons de la Policia Local, que ha informat que el conegut com a “pirata de Porroig” continua amb la seva “pràctica habitual, motiu pel qual s'han instruït novament diligències al jutjat”. A més, els agents han comprovat com l'empresari interactuava amb persones l'embarcació de les quals havia estat fondejada a la zona, prèvia contractació verbal i il·legal.

El passat 27 de març, elDiario.es informava que el Jutjat Penal número 1 d'Eivissa havia condemnat Evaristo Soler Cardona amb una multa de sis mesos, a raó de sis euros diaris, per un delicte d'assetjament contra un navegant de la badia de Porroig. La sentència, avançada per elDiario.es, obligava l'empresari a abonar 1.080 euros per la sanció, més el pagament de les costes processals, que incloïen 500 euros respecte a l'abonat per l'acusació particular.

Els fets provats durant el judici oral van mostrar que Soler Cardona, durant una tarda de l'estiu passat a Porroig, va incomplir la mesura cautelar de prohibició d'aproximació a menys de 100 metres de la badia, dictada pel Jutjat d'Instrucció número 1 d'Eivissa. “Maricó de merda, vés-te'n, no vull maricons aquí, no vull maricons a la meva platja”, va increpar el banyista, “amb evident menyspreu a la seva orientació sexual”, assenyalava la sentència i generant “una sensació de temor i desassossec”. Soler Cardona va reconèixer els fets a la sentència.

Aquesta va ser, per tant, la segona vegada que Soler Cardona era condemnat per amenaces que van ser abocades en un context homòfob. A començaments de l'estiu passat, el Jutjat d'Instrucció número 1 d'Eivissa ja el va condemnar per un delicte lleu d'amenaces. Entre altres exabruptes homòfobs, es va referir a una parella com a “maricons de merda” i els va amenaçar que els “ficaria un pal pel cul”. A més, els va advertir que no els volia “veure per aquí”, “que sap quin és el vaixell i el cotxe” i que “el vaixell es pot enfonsar”.

Historial d'amenaces i coaccions

Evaristo Soler Cardona està sent investigat per un presumpte delicte contra el medi ambient. Concretament, per col·locar morts [estructures de formigó que s'utilitzen per al fondeig d'embarcacions] sobre la posidònia, una planta marina protegida per la legislació balear, la qual cosa està prohibit atès que la fa malbé profundament.

A causa de la situació tan delicada que la posidònia ja patia a Porroig cap al 2022, l'Ajuntament de Sant Josep va encarregar un estudi per valor de 7.000 euros a l'àrea marina de l'entitat ecologista GEN-GOB que en va identificar 112 morts a les aigües de la badia. El 78% dels morts fondejava sobre la important extensió de praderies de posidònia oceànica de la zona, catalogada al decret sobre la conservació del Govern com a àrea regular, en la seva part externa, i com zona d'alt valor a protegir, a la part interna, de manera que les activitats de fondeig estan prohibides.

L'impacte es produeix no només per l'estructura del mort, sinó també per les seves cadenes de borneig que donen voltes al voltant d'ell arrasant la posidònia, com una segadora. “El fons marí de Porroig és una de les zones més impactades de les Pitiüses, tant pels morts que es col·loquen il·legalment, com per les embarcacions que fondegen amb àncora i cadena”, va explicar a elDiario.es Xisco Sobrado, tècnic de l'àrea marina del GEN GOB. Encara que s'eliminessin totes les estructures de formigó i s'implementés una zonificació de fondeig, la praderia de posidònia trigaria molt de temps a recuperar-se i regenerar-se degut al mal que ja ha patit.

Entre els dies 11 i 26 d'abril del 2022, es van realitzar els treballs de neteja del fons marí i desmantellament dels morts, prenent com a referència l'estudi de l'entitat ecologista, que el Govern local va encarregar per 37.000 euros a les empreses de busseig professional, Eivisub i Servisub. Aquestes van acabar extraient 91 dels 112 morts identificats amb un pes de 63 tones.

Amenaces de mort per “conservar el fons marí”

Un mes després que finalitzessin els treballs de neteja, quatre membres de Maltesa del Mar, plataforma sense ànim de lucre que advoca per la conservació del mar, es van submergir en apnea per comprovar i gravar l'estat del fons marí de Porroig, on en van identificar una desena de morts més que no van poder ser retirats.

Mentre bussejaven, Pablo Montoto i un dels seus companys van dir que van veure com s'aproximava cap a ells una petita embarcació manejada per Soler Cardona, que els va interrogar sobre el que estaven fent al lloc i els va assegurar que no podien ser-hi, que era ell qui s'encarregava de controlar la zona.

“No vull tornar a veure-us per aquí, tinc segur, així que et passo per sobre, et mato i no passa res”, els va advertir Soler Cardona, segons els bussos. Com que van témer per la seva integritat física, atès que el patró els seguia de molt a prop amb l'embarcació a una distància de menys de dos metres, van decidir abandonar la seva activitat i tornar a la riba.

Les amenaces, però, haurien continuat: “Eivissa és molt petita i ja ens trobarem, ja sé qui sou, vosaltres no sabeu qui sóc jo, us assabentareu, esteu jugant amb la meva feina de la qual depèn la universitat del meu fill”, els va deixar anar, de forma agressiva. Una altra de les integrants del grup va ser empesa i insultada pel polèmic empresari, encara que sense haver causat dany o lesió.

El Jutjat d'Instrucció número 2 d'Eivissa va condemnar Evaristo Soler Cardona per delictes lleus d'amenaces i coaccions contra els membres de Maltesa del Mar, com va publicar elDiario.es. La decisió va concloure amb una pena de dos mesos de multa, més el pagament de les costes processals, per cadascun dels delictes, a raó de sis euros diaris. És a dir, 720 euros.

Desobediència a agents de l'autoritat

Tres setmanes després que tinguessin lloc les amenaces als voluntaris de Maltesa del Mar, Soler Cardona va tornar a la càrrega en el marc dels treballs de desmantellament dels fondejos il·legals que estaven realitzant els bussejadors de Protecció Civil de Sant Josep, sota la supervisió de policies locals.

L'escena d'intimidacions es va tornar a repetir, segons va explicar la Policia Local del municipi, amb Soler Cardona navegant amb la seva embarcació a pocs metres dels bussejadors i comprometent-ne la seguretat. El polèmic empresari va tornar a ser denunciat, aquesta vegada per desobediència als agents de l'autoritat i “faltes de consideració”, enfrontant-se a una multa entre 600 i 30.000 euros.

Anteriorment, Soler Cardona ja havia estat condemnat per altres amenaces. En aquest cas, a Mónica Fernández (Podem), que llavors era regidora de Medi Ambient de Sant Josep. Els fets van passar en el marc d'un expedient sancionador que havia iniciat el Consistori el maig de 2021, a causa d'una finca de la seva propietat que en aquell moment funcionava com a abocador il·legal (recentment ha estat desmantellat, de forma subsidiària, per l'Ajuntament).

Abans del desmantellament, l'abocador il·legal, situat a la carretera de Cala Tarida, disposava de centenars de vehicles i embarcacions en estat de deteriorament i abandonament (entre ells camions i maquinària pesada de gran tonatge), així com ingents quantitats de residus contaminants i perillosos, combustibles, materials de construcció i químics, que suposaven un risc d'incendi en una zona classificada com a sòl rústic, situada en una àrea especialment boscosa.

Segons va explicar Fernández a elDiario.es, les amenaces van començar després que l'Ajuntament de Sant Josep obrís a Soler Cardona aquest expedient sancionador. Tot i això, el polèmic empresari va tornar a desobeir els requeriments de l'Executiu local, segons la versió municipal. En una reunió acordada per la regidora de Medi Ambient, un lletrat municipal li va explicar el procediment que cal seguir en relació amb l'abocador, però l'empresari de Porroig es va negar a recollir la notificació, segons la versió de Fernández. Va ser durant aquesta reunió quan van començar les amenaces.

Amenaces a una regidora i dos funcionaris

“T'espero amb l'escopeta reforçada que tinc”, “passaré per casa teva, però hi aniré de nit”, “tinc molts amics mafiosos russos i als polítics corruptes se'ls envia a la màfia”, “Sant Josep té molts boscos i la mala herba és un combustible excel·lent”, van ser algunes de les amenaces que van quedar recollides a la denúncia que va presentar la regidora de Medi Ambient davant la Guàrdia Civil i que van acabar amb una ridícula condemna per a Soler Cardona, circumscrita a pagar una multa de 8 euros durant 30 dies.

En un comunicat de premsa del 22 de maig, l'Ajuntament de Sant Josep, on ara governa el PP, va informar que havia desmantellat l'abocador il·legal, on va detectar 145 vehicles i embarcacions i unes 500 tones de residus de tota mena. Entre les restes retirades es van comptabilitzar 71 vehicles, 13 de grans dimensions; 61 vaixells; 13 elements flotants com velomars; 103 extintors, bombones de gas o similars; 31 bengales i llançacoets; més de 174.000 quilos de ferralla; més de 115.000 quilos de voluminosos i més de 9.000 pneumàtics usats, entre d'altres.

El cost dels treballs, realitzats per una empresa externa a qui van ser adjudicats mitjançant concurs públic, ha estat calculat en funció de les feines realment efectuades i dels residus retirats de la finca. Tot i que el contracte es va adjudicar per 752.436,34 euros, el cost final ha estat de 573.157,15 euros, una quantitat que serà reclamada a Evaristo Soler Cardona.