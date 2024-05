Un polèmic empresari d'Eivissa es queda sense el seu abocador il·legal on acumula bengales, llançacoets i vaixells

L'Ajuntament de Sant Josep (Eivissa) ha retirat de la finca de Cala Tarida, utilitzada com a abocador il·legal pel polèmic empresari Evaristo Soler Cardona, 145 vehicles i embarcacions i unes 500 tones de residus de tota mena. Segons ha informat el Consistori, el 3 de maig passat es van donar per concloses les tasques de retirada de residus i neteja de la finca que van començar al març. Durant el mes d'abril, es va treballar específicament per retirar residus especials que necessitaven maquinària determinada.

L'Ajuntament eivissenc ha recordat que els residus que fins ara s'acumulaven al solar van motivar múltiples denúncies i requeriments des del 2016. Tot i que la propietat va permetre al principi l'entrada i va mostrar una actitud col·laboradora, no ha facilitat després els treballs de neteja, cosa que ha provocat que la Policia Local hagi hagut d'acudir al lloc gairebé diàriament. Des de Sant Josep han recordat que, entre els recursos materials utilitzats en aquesta acció, s'ha comptat amb fins a 12 vehicles de transport de residus de diferents mides.

Entre les restes retirades, s'han comptabilitzat 71 vehicles, 13 de grans dimensions; 61 vaixells; 13 elements flotants; 103 extintors, bombones de gas o similars; 31 bengales i llançacoets; més de 174.000 quilos de ferralla; més de 115.000 quilos de voluminosos i més de 9.000 pneumàtics usats, entre d'altres.

El cost dels treballs ha estat calculat en funció de les feines realment efectuades i dels residus retirats de la finca i, tot i que el contracte es va adjudicar per 752.436,34 euros, el cost final ha estat de 573.157,15 euros. Aquesta quantitat serà reclamada al propietari, Evaristo Soler.

El Consistori ha recordat que des del 2016 s'havien rebut queixes i denúncies sobre l'estat de la finca, per la qual cosa es va requerir en diferents ocasions la neteja dels terrenys al propietari del solar. El 2022, es va emetre un decret ordenant la retirada i reciclatge dels materials i la restitució de la finca al seu estat original. Vist que es va fer cas omís a aquest requeriment, a l'agost del 2022 es va emetre una resolució d'Alcaldia resolent iniciar un expedient d'execució subsidiària. El febrer passat es va obtenir l'autorització judicial per entrar a la finca.

El polèmic empresari

Evaristo Soler Cardona, empresari de Porroig (Sant Josep, Eivissa) a qui la Guàrdia Civil (Seprona) acusa d'un delicte contra el medi ambient per, presumptament, fondejar sobre la posidònia, planta marina protegida pel Decret posidònia del Govern balear i molt important en la lluita contra l'emergència climàtica, és el propietari de la finca de Cala Tarida on l'Ajuntament ha desarticulat l'abocador il·legal.

Segons van explicar fonts del Consistori a elDiario.es, Soler Cardona va estar anys desoint els requeriments per netejar l'abocador. En una reunió acordada per la regidora de Medi Ambient, Mónica Fernández, un lletrat municipal li va explicar el procediment a seguir en relació amb l'abocador, però l'empresari de Porroig es va negar a recollir la notificació que li obria un expedient sancionador, va assegurar Fernández a elDiario.es, per passar a amenaçar-la tant a ella com als dos funcionaris presents, segons la seva versió.

“T'espero amb l'escopeta reforçada que tinc”, “passaré per casa teva, però aniré de nit”, “tinc molts amics mafiosos russos i als polítics corruptes els envia a la màfia”, “Sant Josep té molts boscos i la mala herba és un combustible excel·lent”, van ser algunes de les amenaces que van quedar recollides a la denúncia que va presentar la regidora de Medi Ambient davant la Guàrdia Civil i que van acabar en una ridícula condemna per a Soler Cardona (una multa de 240 euros, 8 euros durant 30 dies).

Evaristo Soler també està condemnat per intimidar un grup de voluntaris que treballen per la conservació del mar (els va dir “no vull tornar a veure-us per aquí, tinc segur, així que et passo per sobre”) i per amenaçar amb “ficar un pal pel cul” a una parella. A més, està sent investigat per la Guàrdia Civil (Seprona) per un presumpte delicte contra el medi ambient, així com per un delicte de desobediència greu contra l'autoritat i els seus agents, pel fet que, suposadament, va intentar boicotejar una operació duta a terme per l'Ajuntament de Sant Josep, que va retirar les embarcacions que l'empresari tenia dipositades de forma il·legal al costat de la finca de Cala Tarida.