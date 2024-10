El polític de Vox imputat per trencar la foto d'una víctima de Franco demana evitar “la temptació” de silenciar els “crítics”

El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), que està sent investigat per la Justícia per haver trencat durant un ple de la Cambra autonòmica una fotografia d'Aurora Picornell, víctima del franquisme, ha demanat rebaixar el nivell de crispació als parlaments i ha instat els seus homòlegs a la resta de càmeres autonòmiques a “no caure en la temptació” “d'abusar de la posició de força” per censurar o silenciar els crítics. La fotografia de Picornell i de la resta de “Roges del Molinar” -nom amb què es coneixia aquestes activistes antifeixistes- estava col·locada a l'ordinador d'una diputada del PSOE mentre el ple debatia la derogació de la Llei de Memòria Democràtica balear.

Així s'ha expressat Le Senne aquest divendres al discurs d'obertura de la reunió de la Conferència de presidents i presidentes de parlaments autonòmics (Coprepa), que se celebra a Palma amb la presència, entre d'altres, del president del Senat, Pedro Rollán. Le Senne ha lamentat que la creixent crispació als parlaments hagi “degradat” el nivell del debat polític, fet que suposa “una falta de respecte tant envers les nostres institucions com envers els ciutadans” a qui diu “servir”. Segons ha declarat, no és possible entaular un debat d'altura “si es tergiversen, manipulen o exageren les paraules o els arguments de l'adversari polític”.

“Hem de fugir de les demonitzacions o deshumanitzacions dels que no pensin com nosaltres. (...) La falta de respecte només pot conduir a la crisi de la democràcia”, ha continuat Le Senne. D'aquesta manera, ha fet una crida als presidents dels parlaments autonòmics a actuar amb “exemplaritat i transparència, assegurant que cadascuna de les seves decisions estigui orientada al bé comú”. Alhora, ha detallat que, al llarg del 2024, els 17 parlaments autonòmics han gestionat un pressupost anual de prop de 440 milions d'euros, fons dels quals ha fet una “ús auster i eficient”.

Le Senne també ha fet al·lusió que les regions, dins de les diferències, “formen part d'una mateixa pàtria”. “No obstant això, el desenvolupament de les comunitats autònomes ha derivat en una situació complicada. (...) No podem permetre que les singularitats regionals s'utilitzin per generar desigualtat o tensions que posin en risc la cohesió, que ha de ser un fonament de la nostra convivència democràtica”, ha manifestat.

En la mateixa línia s'ha manifestat Rollán, que també ha pronunciat unes paraules a l'acte d'obertura de la reunió de la Coprepa. El president del Senat, a més de fer una defensa de la importància del fòrum territorial i de la seva evolució necessària, ha subratllat els principis d'igualtat que, a parer seu, han de preservar els parlaments autonòmics.

“El futur d'Espanya passa per totes i cadascuna de les cambres territorials, que han de fer front a desafiaments que només es podran resoldre amb el diàleg, la cooperació, la generositat i, en majúscules, la igualtat. La nostra responsabilitat és anteposar els interessos generals als particulars o partidistes”, ha dit. “El veritable progrés d'un país no es mesura només pel seu creixement econòmic, sinó per la seva capacitat de garantir la llibertat, la dignitat i la igualtat de tots els ciutadans, independentment del lloc on resideixin”, ha conclòs el president del Senat.