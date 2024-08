Presó per a un home de 70 anys per vulnerar fins a sis vegades una ordre d'allunyament respecte de la seva exdona

El Jutjat de Guàrdia ha decretat presó provisional per a un home de 70 anys per fer fallida fins a sis vegades l'ordre d'allunyament respecte de la seva exdona, així com per violència de gènere.

L'arrestat va vulnerar l'ordre d'allunyament el 22 de març, i es va presentar a casa de la víctima, a qui va acovardir, segons ha informat la Policia Nacional. També va ser acusat de resistència contra els agents. El 12 de maig va ser detingut pels mateixos fets i el 15 de juny va ser una altra vegada arrestat per, a més de vulnerar l'ordre d'allunyament, colpejar la víctima. Així mateix, el 17 de juny novament va cometre els mateixos fets pocs minuts abans de passar a disposició judicial.

La cinquena ocasió que va vulnerar l'ordre d'allunyament va ser el 18 de juny. Els agents policials tenien tal seguretat que trencaria l'ordre que es va muntar un dispositiu especial contra l'agressor, que després d'escasses hores de quedar en llibertat i intentar despistar els agents, va tornar a quedar detingut perquè es dirigia al domicili a buscar la seva víctima.

El matí de diumenge passat, els serveis d'emergència van tornar a rebre trucada a la Sala operativa 091, perquè el detingut s'havia presentat novament al domicili de la víctima.

L'home va ser detingut per la Policia Nacional i ha ingressat finalment a la presó preventiva, després de passar a disposició judicial a Ciutadella.