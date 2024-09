El PSIB proposa rebaixar el sou dels portaveus de PP i Vox al Consell de Mallorca

El PSIB ha presentat una moció al Consell de Mallorca per rebaixar el sou que cobren els portaveus de PP i Vox a la institució insular per la seva dedicació parcial.

Els socialistes han indicat que aquest dijous es discutirà aquesta proposta per reduir aquesta percepció salarial, perquè, de manera “unilateral” i “injustificada”, va ser elevada a prop de 20.000 euros anuals al principi de la legislatura, segons han apuntat en un comunicat.

El portaveu adjunt del PSIB al Consell, Javier de Juan, ha reclamat que les percepcions a temps parcial de la portaveu del PP al Consell, Núria Riera, i de Vox, Antoni Gili, “tornen a ser el 50 per cent d'un salari complet i no el 75 per cent, com de forma capritxosa van ser premiats pel president del Consell, Llorenç Galmés, sense cap motiu”.

També ha sol·licitat que tots dos portaveus tornin a la tresoreria del Consell de Mallorca les quantitats cobrades per aquest increment salarial “injustificat” durant aquest any, que rondaria els 130.000 euros en el conjunt de la legislatura.

“Aquesta ha estat i és la norma no escrita per la qual s'ha regit el Consell de Mallorca històricament i el precedent s'ha trencat aquesta legislatura, precisament per incrementar les retribucions de la portaveu del PP i Vox, mentre mantenen el 100% les seves ocupacions anteriors”, ha al·legat de Juan.

El representant del PSIB ha al·legat que es tracta d'una decisió “excepcional que només afecta aquests dos càrrecs electes” del Consell de Mallorca, que va ser adoptada per un decret de Galmés.

La iniciativa dels socialistes alerta de “l'incompliment” de la Llei de Bases de Règim local, ja que l'increment salarial de Riera i Gili, acordat per Galmés, “no ha estat justificat”.

“Tampoc el president del Consell i màxim responsable del Grup Popular a la institució ha donat cap explicació sobre la situació laboral de la portaveu del seu grup polític, que compatibilitza el seu treball com a funcionària de la Comunitat Autònoma de Balears, amb remuneració i jornada del 100%, amb la de consellera insular electa i portaveu del PP al Consell de Mallorca, per la qual cosa suma una nova remuneració equivalent al 75% del total del salari previst i implica una jornada laboral diària de 14 hores a la funció pública”, han al·legat.

De Juan ha remarcat que el Consell “no ha d'admetre” aquestes situacions “totalment arbitràries” respecte a les remuneracions dels càrrecs electes de determinats partits que estan al govern.