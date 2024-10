La víctima d'un intent d'asfíxia pel seu marit relata al judici que “gairebé no podia parlar quan l'escanyava”

La víctima d'un suposat intent d'asfíxia per part del seu marit, contrari que sortís amb les amigues, ha relatat aquest dilluns a l'Audiència Provincial de Balears que “gairebé no podia parlar quan l'escanyava”.

El judici contra l'home acusat també d'intentar apunyalar la seva dona el març del 2018 ha començat aquest dilluns a l'Audiència amb la declaració de la víctima i alguns testimonis després que el tribunal, a petició del lletrat de la defensa, hagi acceptat que l'acusat declari en darrer lloc.

A preguntes tant del fiscal com del seu advocat, la dona ha explicat que no havia denunciat anteriorment el seu marit, encara que sí que havia patit algunes agressions, principalment empentes, encara que no un episodi de tanta gravetat com l'objecte d'aquest procediment.

Segons ha assenyalat, després d'un dinar amb amics en què tots dos van ingerir alcohol, ell més que ella, segons s'ha referit, van tornar al seu domicili on es va iniciar una discussió quan ella va voler sortir amb unes amigues.

La dona ha explicat que va ser en aquell moment quan va començar l'agressió, que va consistir primer a l'escanyament amb el fulard que ella portava i un intent d'apunyalament amb una navalla que l'home sempre portava a sobre. La víctima, en tot cas, només va patir per l'ús de l'arma talls a la mà quan va repel·lir l'intent de ganivetada al coll, encara que sí que va rebre cops i cops de mà. La víctima ha afegit que, al marge dels talls, va patir dolors per tot el cos a causa dels cops i els blaus.

“Em va dir que faria el que havia de fer, encara que anés a la presó, que era una puta que no valia per a res”, ha seguit relatant la dona, que ha declarat des d'una sala annexa.

La víctima ha admès que en un primer moment no va voler denunciar el seu marit, encara que la sanitària que la va atendre al centre sanitari va trucar a la Guàrdia Civil seguint el protocol en aquests casos.

Durant la vista oral, una amiga de la víctima ha explicat que després de l'incident, i després que la víctima abandonés la vivenda, l'acusat va anar al seu domicili visiblement nerviós preguntant per la seva dona i proferint-li amenaces perquè li digués on era. Segons ha assegurat, l'home l'acusava de la mala relació amb la seva parella.

Una altra testimoni, en aquest cas la dona a qui va acudir la víctima en primera instància i que era amiga de l'acusat perquè aquest mantenia una relació d'amistat amb el seu marit, ha explicat que en acudir a casa seva, la víctima tenia una mica de sang i que estava “molt nerviosa” i amb l'aparença de patir un atac d'ansietat.

Tot i això, ha afirmat que no recordava haver-se referit en la seva declaració judicial el 2018 a la presència de talls o esgarrapades, encara que sí vermellors. La dona tampoc no recordava que hagués declarat que la víctima havia patit amenaces de mort durant la discussió.

Sobre aquest extrem, dos agents de la Guàrdia Civil sí que s'han ratificat a la seva declaració en què van dir que la víctima els havia relatat les amenaces de mort abocades per l'home durant la discussió. L'agent que va prendre declaració a la víctima, alhora, també ha referit les ferides al coll provocades per l'intent d'estrangulament.

Aquest agent ha explicat que van anar amb por de detenir el processat perquè sabien que tenia unes cinc armes al seu nom i que la Policia Local de Son Servera els va advertir que estava molt violent perquè havia begut. “No sabíem amb què ens trobaríem, al principi no es va mostrar gaire col·laborador, però al final es va entregar”, ha assenyalat.

La metgessa que va atendre la víctima al centre sanitari de Son Servera ha explicat que la dona presentava ferides compatibles amb pressions al coll, encara que les vermellors podrien deure també a la ingesta d'alcohol.

A preguntes del lletrat de la defensa, diversos testimonis han reconegut que durant aquest dinar tots havien ingerit alcohol.

Demanen deu anys de presó

La Fiscalia demana que l'home sigui condemnat a deu anys de presó. Segons relata el Ministeri Públic en el seu escrit d'acusació, els fets van passar al pis que compartia el matrimoni entre les 15.30 i les 16.30 hores del 8 de març del 2018. Ella li va dir que sortiria amb les seves amigues i ell es va negar, després del que va començar una discussió.

La dona va insistir en la seva intenció d'ajuntar-se amb els seus amics i l'acusat, “amb menyspreu a l'autonomia i llibertat de la dona pel simple fet de ser-ho”, la va agafar per les espatlles i la va introduir per força al bany mentre li cridava “ets una puta de merda, no vals res”.

Tot seguit, continua el fiscal, la va portar fins al llit agafat de la bufanda que portava posada i la va comprimir durant un temps amb intenció d'asfixiar-la. La dona intentava cridar per demanar-li que parés, perquè no podia respirar, i l'acusat va respondre prement-li el coll amb més intensitat i “clara intenció d'atemptar contra la seva vida”.

Tot i això, va aconseguir escapolir-se de l'agressió i escapar cap a una altra estada del pis, on el seu marit li va clavar cops de puny a la cara i un cop de cap al nas. A continuació, va agafar una navalla que portava a sobre i li va dir “ho he de fer, encara que vagi a la presó, jo a tu et mato”.

Seguint el relat del Ministeri Públic, la víctima el va empènyer tallant-se a la mà dreta amb la navalla i va aconseguir escapar-se i demanar ajuda a una amiga que vivia a prop.

A conseqüència de les múltiples agressions, la dona va patir abrasions al tors i al coll, un edema al nas i talls a la dreta, així com n trastorn per estrès agut.

Per tot això, la Fiscalia demana que l?acusat sigui condemnat a deu anys de presó per un delicte de temptativa d?homicidi amb les circumstàncies agreujants de parentiu i de discriminació per raó de gènere. També sol·licita que se li prohibeixi acostar-se a menys de 500 metres de la seva dona durant 12 anys i que la indemnitzi amb prop de 4.000 euros pels danys morals i físics.