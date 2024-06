Vox es desmarca del PP i reclama als tribunals la retirada urgent de la bandera LGTBI al Parlament balear

Els serveis jurídics de Vox han interposat una demanda davant els tribunals per reclamar que s'ordeni la retirada de la bandera LGTBI que, des d'aquest divendres, oneja a la façana del Parlament balear. Fa dues setmanes, el PP va votar, amb el PSOE i els ecosobiranistes de Més per Mallorca, a favor de penjar l'ensenya a la Cambra autonòmica, cosa que va portar el president de l'òrgan, Gabriel Le Senne (Vox), que es va posicionar en contra, a acusar els conservadors de “trair” a l'extrema dreta recolzant l'hissat d'una bandera que va titllar de “divisiva”.

En concret, la demanda ha estat registrada aquest matí als Jutjats després que el Parlament hagi penjat la bandera d'una de les finestres. En el seu escrit, els de Santiago Abascal apunten que l'hissat incompleix la Llei quant a la col·locació d'insígnies a edificis públics. L'ensenya es retirarà a la nit, com s'ha fet altres anys, tal com han informat des del Parlament.

Immediatament després que el PP donés suport a la iniciativa, Le Senne, envoltat en aquests moments per la polèmica després que la setmana passada esquincés a l'hemicicle la fotografia d'Aurora Picornell i les conegudes com a 'Roges del Molinar', totes elles afusellades pel franquisme, va convocar una roda de premsa urgent per mostrar la seva “decepció absoluta” i anunciar la seva intenció d'acudir als tribunals “per frenar l'acord” i impedir que la bandera LGTBI onejés a la façana.

Després d'això, el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, va lamentar el to de Le Senne. “No pot manejar el Parlament com si fos el seu 'cortijo'. S'han de respectar els acords portats a ple, i penjar la bandera amb motiu de l'Orgull és un acord de ple”, va asseverar el popular, que, en aquesta línia, va recriminar que el president de la Cambra convoqués “una roda de premsa extraordinària” per criticar la proposta.

Aquest dijous, tots els grups parlamentaris, excepte Vox i el diputat no adscrit Xisco Cardona, van llegir un manifest amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI, que es commemora aquest divendres, en què es comprometen a promoure la lluita contra l'homofòbia i qualsevol altra manifestació contra la igualtat i la dignitat.

La controvèrsia s'ha traslladat també al Consell de Mallorca, on governen PP i Vox, i que també ha hissat aquest divendres la bandera de l'arc de Sant Martí. Després, el vicepresident del Consell de Mallorca i conseller electe, Pedro Bestard, de Vox, ha lamentat que el president de la institució insular, el popular Llorenç Galmés, “hagi claudicat i hagi fet seus els mantres de l'esquerra”. “Ha perdut l'oportunitat de portar al Consell de Mallorca la llibertat i la neutralitat exigible a totes les institucions”, ha incidit.

Segons la seva opinió, la “pressió exercida per l'esquerra i els complexos inherents a la seva formació” han provocat que “avui la bandera d'uns quants sigui present a la façana i les escalinates del Consell de Mallorca”. En aquesta línia, ha recriminat que els elements que “generen crispació, divisió i que no són els oficials no han de tenir un lloc privilegiat al Consell”: “Nosaltres hem estès la mà al PP. Queda claríssim quin partit és l'únic que compleix amb el promès: Vox. Quins canvis aporta el PP? Si jo fos el president d'aquesta institució, avui no hi hauria bandera LGTBI. bandera”.

Per part seva, el portaveu de la formació d'extrema dreta al Consell, David Gil, va advertir aquest dijous el PP que sense els vots dels consellers insulars de Vox “no seria possible governar” la institució ni dur a terme els “importants” avenços als quals es van comprometre tots dos socis en el seu acord. Gil va aprofitar la seva intervenció per demanar la retirada de les subvencions a entitats que promouen l'ús del català per la seva “agenda divisiva”, al·legant que els d'Abascal estan a favor d'un “blingüisme amable”.