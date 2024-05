Vox proposa a la Princesa Leonor com a candidata a 'Filla Adoptiva' de Mallorca

El grup Vox al Consell de Mallorca ha proposat a la Princesa Leonor com a candidata a Filla Adoptiva de l'Illa. El passat 30 de març, la formació d'extrema dreta i el PP ja van anunciar que plantejarien aquesta iniciativa, cosa que va despertar nombroses reaccions en contra, sobretot quan una de les principals reivindicacions d'una part de la societat balear passa per la recuperació del Palau de Marivent per a la ciutadaniai que es converteixi en un centre d'art obert, cosa a la qual mai no han donat suport ni PP ni Vox.

En nota de premsa, Vox ha informat que el seu grup ha registrat aquest dilluns els seus candidats als Premis, Honors i Distincions que posa en marxa la institució insular amb l'objectiu de reconèixer la tasca que han fet o fan persones i entitats en benefici de Mallorca i de la ciutadania de lilla. En altres categories, els de Santiago Abascal també han proposat l'historiador Román Piña Homs i el futbolista Abdón Prats Bastidas.

El vicepresident del Consell, Pedro Bestard (Vox), ha manifestat que “amb profunda estima i reconeixement” Vox ha proposat nomenar la Princesa Leonor Filla Adoptiva de l'Illa de Mallorca. Aquest honor reflecteix, segons Bestard, la seva “constant dedicació i amor per l'illa, manifestats en les seves nombroses visites i la seva activa participació a promoure la rica cultura i tradicions de Mallorca”.

Per a Vox, “a través de la seva tasca”, la Princesa Leonor “ha enfortit els llaços entre Mallorca i la Corona, contribuint significativament al benestar i a l'orgull de la societat” de l'illa. “El seu compromís amb la joventut a Mallorca ha estat especialment notable, inspirant les futures generacions a assolir les seves més altes aspiracions”, ha afegit, convençut que “aquest nomenament servirà com a reconeixement del seu impacte positiu i continu per a l'illa com a futura reina” d´Espanya“.

Vox ja va anunciar el 31 d'octubre del 2023, amb motiu de la jura de la Constitució per part de l'hereva al tron, que proposaria a la Princesa Leonor com a candidata. “Avui hem registrat la proposta i els motius pels quals creiem que ha de ser anomenada Filla Adoptiva de l'Illa de Mallorca. El compromís de Vox amb la Constitució, amb els valors democràtics i amb la Casa Reial queden palesos una vegada més”, ha subratllat el vicepresident del Consell.

A la categoria de Fill Predilecte de l'Illa de Mallorca, Vox ha proposat nomenar l'historiador i acadèmic mallorquí Román Piña Homs. “Volem reconèixer-li la seva enorme contribució a la cultura de Mallorca. Les seves investigacions profundes i publicacions han estat fonamentals per entendre l'evolució històrica i social de l'illa. Com a educador, ha format generacions, inspirant molts amb la seva passió pel passat mallorquí” , ha dit Bestard.

Finalment, com a candidat a la medalla d'Honor i Gratitud de l'Illa de Mallorca, Vox ha proposat el futbolista del RCD Mallorca Abdón Prats. El vicepresident del Consell ha assegurat que “a través de la seva destacada carrera al Reial Mallorca, Abdón ha inspirat joves i ha portat el nom de l´illa a un pla internacional. El seu compromís amb l´equip i el seu llegat no només enriqueix l´esport, sinó també l'esperit de tota la comunitat mallorquina”, ha conclòs.