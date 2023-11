Anuncios de furgonetas camperizadas para vivir en Ibiza con lo ecológico como cebo: ¿bulos o bromas de mal gusto?

“Disponible a partir de enero en gran terreno forestal de varias hectáreas (...), furgonetas recién camperizadas con todas las comodidades en un campamento de doce furgonetas” por el 'módico' precio de 800 euros. Así anuncia en su perfil de Facebook Kunnero del G. una oferta de alquiler que acompaña de una fotografía de una de las camper. Lo curioso es que la misma imagen se publicó en 2016 en el perfil de Instagram @vanlifediaries, de Austin T., que publica multitud de trabajos de camperización alrededor del mundo desde hace años.

Podría tratarse de un anuncio que utiliza fotografías ajenas. Sin embargo, no es la primera vez que el mismo usuario de la red social saca a la luz una oferta de alquiler totalmente ilegal. El anuncio, además, ofrece “acceso a aseos compostables y duchas ecológicas, espacio de lavandería con lavadoras de acción por pedales, pozo de agua y sistema de recolección de agua de lluvia, wifi por satélite, placas solares para recarga de móviles e iluminación nocturna y posibilidad de instalar panales de abejas para apicultura y otras actividades ecológicas”.

Aparentemente es una buena oferta. Pero las normativas municipales e insulares prohíben la pernoctación en este tipo de vehículos y, por supuesto, la instalación de “un campamento de 12 furgonetas”, tal y como señalan a elDiario.es desde el Ajuntament de Sant Joan donde supuestamente está instalado este campamento. Fuentes del Consistorio confirman a este medio que la Policía Municipal está investigando este anuncio y que según las primeras averiguaciones “es falso”. Tampoco se ha localizado el terreno donde aparentemente están instaladas estas campers y que, según se puede leer en la publicidad, estaría situado entre Benirrás y cala Xarraca, zona que la Red Natura 2.000 califica como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Se trata de unos terrenos que, según se puede comprobar en la web del Ministerio para la Transición Ecológica, están protegidos por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los define como “aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de las aguas marítimas (…) que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitario”. Y donde se impone “la obligación jurídica de evitar” su deterioro.

Por lo tanto, además de incumplir la prohibición por ordenanza municipal de acampada y pernoctación, podría estar saltándose a la torera toda la normativa medioambiental por muy ecológica que sea la supuesta oferta. Desde este Ajuntament del norte de la isla de Ibiza concretan, no obstante, que si se localizara el enclave y la oferta fuera cierta “se abriría un expediente sancionador y se ordenaría la retirada” del campamento.

Asimismo, reiteran que, además de estar prohibida la acampada en el municipio, tampoco se permite la instalación de habitáculos móviles en suelo rústico. Por lo que, una vez que se comprobara la existencia de una instalación de este tipo, se ordenaría su desmantelamiento y se abriría expediente sancionador. Las multas podrían oscilar entre los 1.500 euros y los 10.000 euros, según el tipo de infracciones, explican las mismas fuentes municipales. “De todas formas estamos encima de cualquier ilegalidad de este tipo”, añaden. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el anunciante pero no ha obtenido respuesta.

“Primer Eco-Lodge Turístico de Ibiza”

El pasado día 10 de noviembre Kunnero del G. volvía a la carga en Facebook y en una publicación en diferentes grupos, entre ellos ‘Se Vende en Ibiza’, anunciaba otra oferta de vivienda 'original'. En este caso de la “gran apertura” en marzo de 2024 del “primer eco-lodge turístico de Ibiza, completamente eco-sostenible”. En este caso, las viviendas son seis autobuses “en fase de reforma para ofrecer cuatro amplias habitaciones privadas en cada uno, 24 habitaciones en total, en gran finca de 17.000 m2 en San Miguel”, localidad también perteneciente al municipio de Sant Joan. En este caso, “ya están abiertas las reservas para la temporada 2024, también por AirBnb y Booking.com”, de lo que se deduce que será un complejo cuya licencia correspondería otorgar al Consell insular de Eivissa como alojamiento turístico.

En este caso, lo ecológico, lo tradicional, lo autóctono y la economía colaborativa y circular son el gancho de venta. Los autobuses son “comprados a una empresa local, reformados por trabajadores isleños con materiales reciclados de vertederos ibicencos” y se apoyará a la economía local “con excursiones a restaurantes típicos ibicencos para degustación de platos de gastronomía local como sa frita de porc, s'arroç de matanses o sa sopa de tortuga, con cena-espectáculo con colla de baile payés”. En las instalaciones podrán encontrar “aseos compostables y duchas ecológicas al aire libre de agua de pozo sin cloro, desayunos y cenas servidas en casa payesa adjunta, con productos de huerta propia preparados por ibicencos autóctonos”.

Se ofrece también “piscina ecológica en antigua balsa de riego”, conversión totalmente ilegal, y “sala de masajes, wellness y yoga en antiguos corrales payeses”. Del Guzzero asegura que este complejo dispone “de licencia turística de boutique-hotel según ley 3/2022 del Govern”. El precio por noche y habitación para dos personas en temporada baja es de 170 euros, en temporada media, de 230 euros y en temporada alta, de 310 euros, eso sí, IVA y tasa turística incluidos. Además, se les da posibilidad a los huéspedes de alquilar un vehículo y de disponer de transfers al aeropuerto, descuentos y reservas preferentes en charters náuticos asociados.

Tanto la oferta de las campers como la de los autobuses se vende como “una propuesta innovativa italo-argento-ibicenca, con empresarios argentinos de toda confianza, con socia italiana líder en sector inmobiliario y socio ibicenco propietario de finca y mediador ante instituciones”, aunque desde el Govern balear hasta las instancias municipales aseguran que la posibilidad de que sea un bulo es muy alta, ya que hasta el momento no se han podido localizar los terrenos donde supuestamente se están construyendo e instalando estos campamentos, prohibidos también dentro de fincas privadas. Las investigaciones continúan adelante.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Vivienda del Govern balear explican que “es de suponer que el anunciante busca visibilidad en su perfil de Facebook o algún otro beneficio”, sin que hasta el momento se pueda concretar el objetivo que persigue con ello. Hasta el cierre de este reportaje, el Consell de Eivissa no ha concretado si este complejo de autobuses tiene licencia turística otorgada por la institución, extremo casi imposible por las características de la oferta.

Más antecedentes de alquileres ilegales y “abusivos”

Sin embargo, la oferta de este perfil de Facebook no acaba aquí, porque ya en ocasiones anteriores había publicitado otra serie de instalaciones con las que pretende, según él mismo explica a diferentes usuarios de la red social en comentarios, aliviar el problema del alquiler en Eivissa. “Tenemos gente que dormía en el coche y se duchaba en la piscina municipal o en la playa en verano porque no tenían para pagar 700 u 800 euros por una habitación, ahora al menos no están en el coche”.

Lo contaba a principios de este mes el periódico local esNoudiari: 'Publican anuncios de alquileres abusivos en Eivissa con fotos de literas en Singapur y una yurta en Mongolia', rezaba el titular. La noticia se refería a otras dos ofertas que este mismo individuo, suponiendo que sea una persona, publicaba también en Facebook.

El primero se refería a una nave dividida en cuatro habitaciones repletas de literas (ocho por habitación), con derecho a ducha, lavabo y cocina, que se vende como albergue en el barrio de Casas Baratas en el municipio de Eivissa, y que según esNoudiari corresponde a una foto de esta instalación en Singapur, donde se puede ver un habitáculo cutre repleto de literas. El precio es de 450 euros mensuales más fianza por litera y persona. Es decir, que el alquiler de toda la nave saldría por 14.400 euros.

“Hay una señora colombiana que viene a limpiar cada día jornada completa, cobra salario, seguridad social, hay averías, hay fontanero, se atascan las duchas, se rompen cosas, etc… Todo eso son gastos y más gastos, no somos una ONG, somos un negocio, tenemos que tener un margen de beneficio”, especifican. Además, afirman que esta instalación está dada de alta en el Consell y en los Ayuntamientos, extremo que hasta el momento de esta publicación no se ha podido confirmar. A día de hoy el anuncio asegura que está todo vendido.

La otra oferta corresponde a un terreno de más de 10.000 metros cuadrados entre Sant LLorenç y Sant Miquel en el que hay instalado un campamento con diez yurtas (casas móviles tradicionales de Mongolia) para su alquiler. Además de todos los servicios, algunos de ellos instalados en la casa payesa aledaña, se oferta piscina prefabricada y barbacoa en verano, esta última prohibida por ley desde mayo hasta octubre con la finalidad de evitar incendios forestales. El precio mensual por yurta para dos personas es de 950 euros, para tres personas, 1.200 y para cuatro, 1.350 euros. También “es una iniciativa de empresarios argentinos de toda confianza”, añade. La foto que aparece en el anuncio “está tomada de un catálogo de fotos de Sabine van Erp y está etiquetada como en Mongolia”, según informaban en el periódico ibicenco.

Hasta el día de hoy, ninguna administración ha podido responder a elDiario.es sobre el motivo de estas publicaciones. ¿Es un bulo o una broma de mal gusto?

Mientras tanto las, familias trabajadoras y residentes continúan denunciando la falta de vivienda y los abusos en precios y condiciones, tal y como reflexionan desde el Sindicato de Inquilinas. Su representante, Daniel Granda, asegura que el anunciante puede ser un troll. “He visto varios anuncios demasiado sangrantes como para ser verdad, aunque nada nos pilla de susto ya. No tiene por qué haber un beneficio como tal detrás. A lo mejor es un chaval de 16 años que busca crear polémica y reírse de las reacciones de la gente. También es probable, aunque me parecería muy extraño, que alguna inmobiliaria o asociación esté usando esa cuenta para normalizar este tipo de ofertas sin exponer a vendedores reales”, sentencia.