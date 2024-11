Balears lidera el nombre de turistes entre el descontentament per la massificació i l'aposta per desestacionalitzar

Balears ha tancat la temporada alta liderant l'arribada de visitants estrangers, l'ocupació hotelera -principalment a Formentera- i la despesa turística. Mentre els residents acusen la massificació que s'abat sobre carrers i platges, i que els ha portat a engegar manifestacions inèdites a les illes per protestar contra les conseqüències d'aquest model, l'Administració celebra les dades recollides -que se situen lleugerament per sota de les del 2023- i continua apostant per la desestacionalització i la diversificació del sector.

En concret, Balears va acollir al juny 2.637.41 turistes, un 6,1% més que el 2023. A Mallorca viatjava el 67,8% dels visitants, a les Pitiüses el 22,3% i a Menorca el 9 ,8 %, segons dades publicades per la Conselleria balear de Turisme. Al mes de juliol van arribar 3.035.356 turistes a l'arxipèlag, un 1% més que el 2023. Per illes, Mallorca va rebre el 66,9% dels turistes, les Pitiüses el 21,9% i Menorca l'11,2%, segons les mateixes fonts.

Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'arxipèlag va ser la primera comunitat autònoma a l'arribada de turistes estrangers al juliol, amb una quota del 23,4%. Les segueixen Catalunya, amb un 22,1%, i la Comunitat Valenciana, molt per sota, amb un 13,6%. Aquest setembre, el darrer mes del qual es tenen dades, van arribar gairebé dos milions i mig de turistes a les Illes, un 2,4% més que el setembre del 2023. Mallorca va rebre el 68,4%, les Pitiüses el 21,9 % i Menorca el 9,6%. Balears va ser la primera comunitat en arribada de turistes estrangers al setembre, amb una quota del 22,4%, segueixen Catalunya, amb una quota del 21,2% i Andalusia (quota del 15%), segons les mateixes fonts.

Formentera lidera el juliol i l'agost en ocupació hotelera

Aquests nivells d'arribada de turistes a territori balear han repercutit a les plantes hoteleres de les Illes, que a causa de l'alta demanda de la destinació han tingut un bon any, o almenys aquestes són les sensacions que, basades en enquestes, fan des de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera (FEHIF). “Els resultats per a nosaltres han estat bons, més o menys com els del 2023”, assegura Manuel Sendino, gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera. Tot i que el percentatge d'ocupació està pendent de concretar-se de manera definitiva, “serà molt semblant a l'any passat i s'ha operat amb normalitat i bé”, explica en conversa amb elDiario.es

Una percepció diferent, però, és la del director eivissenc de turisme, Juan Miguel Costa. “No hi comptàvem (en referència a les dades d'aquest any). A causa de l'alta demanda, teníem uns preus elevats, i això també pot ser que en algun moment hagi creat reticències al turista a venir a l'illa més dies o, fins i tot, en alguns casos, a venir”, manifestava recentment en declaracions a aquest mitjà. Des de la FEHIF treuen ferro a l'assumpte: “Potser algun establiment ha hagut de baixar els preus per tenir bon nivell d'ocupació, però a mi no em consta, en concret, quin pot ser”. Costa assegurava que l'estratègia del departament és seguir amb el procés de desestacionalització i la diversificació en diferents sectors per aconseguir millors resultats.

El Govern aposta per la desestacionalització

En la mateixa línia es defineix la Conselleria balear de Turisme en declaracions a aquest diari. “Estem davant d'una bona resposta per part del sector a l'estratègia del Govern d'apostar per un turisme associat a la cultura i a l'esport, i amb l'objectiu de la desestacionalització”. Així ho demostra, assenyala, el fet que l'increment de prop del 5% del nombre de visitants a les illes durant l'últim any “es concentri principalment en els primers i últims mesos de la temporada, cosa que representa un avenç molt important cap a la desestacionalització de la nostra temporada turística”.

Així les coses, ara com ara a les Illes el mes de major ocupació ha estat agost. 8% docupació de places hoteleres, 4 punts menys que el 2023. A Menorca va ser 6 punts més baixa amb un 75,8%, segons Turisme.

En concret, al mes de juny a Eivissa l'ocupació mitjana de la planta hotelera va ser d'un 83% (0,7 punts menys que el 2023 amb un 83,1%). Formentera, per la seva banda, es va situar en el 73% davant del 74% de la temporada passada. Segons les dades publicades per la Conselleria balear de Turisme, el grau d'ocupació per places a les Pitiüses va ser del 76,5%, 2,2 punts menys que l'any anterior, segons dades aportades per la FEHIF. A més, segons dades de l'INE, Balears va ser la primera comunitat autònoma a l'arribada de turistes estrangers al juny, amb una quota del 23,6%. El segueixen Catalunya, amb un 21,5%, i Andalusia amb el 14,7%.

Al juliol, Balears amb un 87,6% va ser la primera comunitat autònoma en grau d'ocupació per places en establiments hotelers, seguida de les Canàries, amb un 76,1%. Per illes, Mallorca va presentar un 89,6% en grau d'ocupació per places (2,0 punts de variació respecte al 2023), Pitiüses un 82,7% (-3,8) i Menorca un 80,9% (-4 ,4). Tot i això, les dades van ser lleugerament inferiors al 2023. L'ocupació hotelera va baixar del 89,8% d'aquell any al 87,6 de juliol del 2024. Segons l'enquesta de la FEHIF del mes de juliol, les dades d'acumulats de tota la temporada, des de maig fins a finals de juliol, registraven una mitjana d'ocupació hotelera a les Pitiüses del 80,7%, molt a prop del 81,2% de la temporada passada. Per illes, la mitjana d'ocupació a Eivissa s'ha situat aquests primers set mesos de l'any al 81,4% davant el 82,2% del mateix període de l'any passat. A Formentera, el percentatge és del 70,8%, per sobre del 69,5% del 2023.

També al mes d'agost les dades van ser inferiors, encara que no gaire significatives. Concretament a Eivissa un 1,1% respecte al mateix mes del 2023. La pitiüsa del sud va tancar el mes amb un 1,6% menys que el mateix mes del 2023, tot i que a la primera quinzena registrés un 90% de estades realitzades. Millor fortuna va tenir la petita de les pitiüses a les dades de l'acumulat de la Federació Hotelera pitiüsa, Formentera va acabar el període amb dades positives, amb un 75,19% d'aquesta temporada davant del 74,55% de l'any passat.

En general, a Balears, l'agost es tancava amb un 89,9% (0,7 punts de variació respecte al 2023). Va ser la primera comunitat autònoma en grau d'ocupació per places a establiments hotelers, seguida per les Canàries, amb un 81,2%. Per illes, les Pitiüses van presentar un 90,6% en grau docupació per places (+2,2 punts de variació respecte a 2023), Mallorca un 90,3% (0,7) i Menorca un 85,4% (-1,8).

Ja al mes de setembre, l'últim del que es tenen dades, Balears amb un 80,9% (1,8 punts de variació respecte al 2023) tornava a ser la primera comunitat en grau d'ocupació per places amb un 74,2%. Per illes, Mallorca va presentar un 82% en grau d'ocupació per places (2,4 punts de variació respecte al 2023), les Pitiüses un 80,2% (2) i Menorca un 72,5% (-2,9). La Conselleria insisteix que és conscient que el model actual “necessita una transformació”.

Balears, la primera comunitat en despesa turística

Una altra de les reflexions del departament balear de Turisme la fa respecte a l'increment de la despesa dels turistes que viatgen a l'arxipèlag. “Aquesta estratègia es tradueix també que estem creixent més en valor que en volum: avui l'increment de la despesa dels turistes a les nostres illes és el doble que l'increment de visitants”, asseguren.

I així ho corroboren les dades. Balears va ser la primera comunitat autònoma en despesa dels turistes estrangers al juny, amb una quota del 22,3%, per davant de Catalunya (20,5%) i Andalusia (14, 1%) Els turistes, nacionals i estrangers, arribats el juny del 2024 van realitzar una despesa de 3.042,1 milions d'euros (un 12% més que el 2023). turistes que han tingut Mallorca com a destinació principal, el 21,1% les Pitiüses i el 9% Menorca

Al juliol es tornava a repetir la dada liderant el rànquing de Comunitats amb una quota de despesa dels turistes estrangers del 24,4%. % més que a l'agost del 2023). El 66,2% correspon a la realitzada per turistes que han tingut Mallorca com a destinació principal, el 22,4%. les Pitiüses i l'11,4% de Menorca. Les Illes també van ser les primeres al setembre, amb una quota del 21,4%, davant de Catalunya (19,6%) i Andalusia (15%).

Els turistes nacionals i estrangers arribats el setembre del 2024 van realitzar una despesa de 2.967,2 milions d'euros (un 6,6% més que el setembre del 2023). El 68,3% correspon a la realitzada per turistes que han tingut Mallorca com a destinació principal, el 22,6% les Pitiüses i el 9,1% Menorca.