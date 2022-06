Podemos propone restringir la compra de viviendas a quien no lleve como mínimo dos años empadronado en Balears

Podemos ha presentado este viernes una batería de propuestas en materia de vivienda, entre las que se encuentra restringir la compra de viviendas a quien no lleve como mínimo dos años empadronado en Balears con el objetivo de que bajen los precios.

Son un total de cinco medidas, detalladas este viernes en una rueda de prensa, que están recogidas en una moción que la formación va a presentar en los consells insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Otras de las propuestas de la moción son que el parque de viviendas que dispone la Sareb pase a la ciudadanía, que todas las islas sean consideradas zonas tensionadas, que se baje de diez a cinco el número de viviendas para ser calificado como un gran tenedor y que la Ley de Vivienda de Balears “sea desplegada en su conjunto”.

La portavoz de Podemos Mallorca, Aurora Ribot, ha explicado que la propuesta de restringir el acceso a la compra de viviendas responde a que “el mercado tiene unos precios desorbitados porque hay quien adquiere viviendas para uso no residencial, que solo se usan unas pocas semanas al año y que se quedan vacías, cuando la gente de las Islas, residentes aquí, no puede desarrollar sus proyectos de vida al no tener acceso a una vivienda digna”.

🚨Cal reaccionar enfront l'emergència de l'habitatge🚨

Per això, hem presentat amb les companyes d'Eivissa i Menorca, una moció amb 5 propostes per fer que la gent resident pugui tenir un futur al seu poble o barri.

Fil🧵 pic.twitter.com/T1sYBvRiOh — Aurora Ribot (@Aurora_Ribot) 10 de junio de 2022

Por su parte, la portavoz de Podemos Ibiza, Viviana de Sans, ha comentado que “el problema con la vivienda en Ibiza no solo está expulsando a las familias que llevan muchos años residiendo en la isla y que tienen que marcharse, sino que se ha llegado al punto en el cual se están poniendo en cuestión los servicios públicos esenciales”.

Respecto a la situación del mercado ibicenco, De Sans ha matizado que “las políticas del Partido Popular siguen apostando por el turismo de masas y con esta dinámica lo único que se consigue es la expulsión de la gente que vive en Ibiza”.

En la rueda de prensa, la portavoz de Podemos Menorca, Cristina Gómez, ha explicado que “Menorca tiene 50.000 viviendas y solamente 30.000 son de uso residencial: tenemos 5.000 casas vacías y 15.000 destinadas a alquiler turístico o a segundas residencias. Hemos podido zonificar el alquiler turístico y hemos protegido los núcleos urbanos”.

“Toca hacer nuestro el suelo que tiene la Sareb para que el Ibavi pueda construir vivienda social: o lo ceden o lo adquirimos”, ha remarcado Gómez.