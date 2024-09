Els teatres municipals de Palma acolliran 139 funcions, 9 estrenes i 92 propostes artístiques al llarg de la temporada 2024-2025

El primer tinent de batle i regidor de Cultura, Javier Bonet, ha presentat aquest dimarts, al Teatre Municipal Xesc Forteza, la programació escènica que acolliran els equipaments culturals de l’Ajuntament de Palma al llarg de la temporada 2024-2025, que engloba un total de 92 propostes artístiques, 139 funcions i 9 estrenes.

Juntament amb el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, i d’una representació de professionals, empreses, promotors, i companyies, el regidor ha destacat, com aspectes més rellevants de la nova programació, “la seva qualitat i diversitat, capaç d’adaptar-se plenament al nombrós ventall de preferències dels espectadors de Palma”.

Igualment, Javier Bonet ha remarcat l’aposta per les produccions autòctones amb l’objectiu, segons ha indicat, de “posar en valor l’extraordinari talent dels nostres actors, actrius, dramaturgs i grups teatrals”.

En la seva opinió, el camí emprès pels espais municipals des de l’inici de la present legislatura “sembla ser el correcte”, ja que, des de l’1 de gener al 31 de juliol de 2024, l’assistència de públic als teatres municipals ha superat la xifra dels 36.200 espectadors, clarament per damunt dels una mica més de 20.700 dels mateixos mesos de 2023.

Bonet ha fet incís també en la “clara tendència ascendent” de les recaptacions provinents de la venda de localitats. Així, de gener a juliol de 2022, el públic va adquirir entrades per valor de 87.000 euros, i, a l’any següent, aquesta dada va caure per davall dels 81.000 euros.

En canvi, el 2024, entre el primer dia de l’any i el darrer dia del mes de juliol, s’ha estat a punt d’arribar als 260.000 euros en ingressos per entrades, fins el punt que en 43 funcions va ser necessari penjar el cartell de ‘localitats exhaurides’.

En paraules del primer tinent de batle de Cort, “aquesta bona dinàmica té a veure amb molts factors, però indiscutiblement un d’ells és que els teatres han acollit una oferta d’activitats molt més àmplia”.

Concretament, la xifra de 231 d’activitats promogudes entre gener i juliol de 2023, ha estat clarament superada per les 310 dels mateixos mesos de 2024.

Una primera gran cita de la nova temporada la trobam els dies 20 i 22 de setembre, al Xesc Forteza, amb la representació de ‘Zweig/Bernanos’, original de Jaume Capó i amb les interpretacions d’Óscar Interte i Joan Gomila, baix la direcció de Frederic Roda.

La història es situa a l’any 1942, durant la Segona Guerra Mundial, quan els intel·lectuals exiliats Stefan Zweig i George Bernanos coincideixen a Brasil i comparteixen una serena reflexió sobre el procés de deshumanització en temps de conflicte.

Dintre de la línia la diversitat d’estils, modalitats i gèneres apuntada pel regidor, cal destacar que, des del 27 de setembre, es desenvoluparà al Teatre Municipal Xesc Forteza la quarta edició del Cicle de Circ de Palma, amb tres espectacles d’indiscutible qualitat: ‘Llar’, ‘Forat’, i ‘Hotel Bucarest’.

Ja al mes d’octubre, el torn serà per a ‘Paloma de Parque’, la segona proposta en solitari de Clara Ingold, amb tres funcions programades, els dies 11, 12 i 13, que combinaran els monòlegs amb actuacions musicals dissenyades per la pròpia artista.

Aquest darrer espectacle tindrà lloc al Mar i Terra, i, en aquestes mateixes dates, però en dues funcions, el Xesc Forteza donarà la benvinguda a ‘Puños de Harina’, una obra que reflexiona sobre el racisme, l’homofòbia, la violència i la masculinitat a partir de la història de dues persones gitanes que aconseguiren sobreviure a l’Holocaust.

Aquest muntatge ha valgut al seu creador, Jesús Torres, el Premi Teatre 2019 a l’Autor Exprés concedit per la Fundació SGAE, i ser finalista de l’edició de 2021 dels Premis Max, a més de fer-se amb el Premio Nazario 2020 al Festival Europeo del Sur ‘Cultura con orgullo’.

La música arribarà al Mar i Terra el 27 d’octubre amb l’actuació del grup ‘Elliot’, que presentarà el segon treball de la seva discografia, titulat ‘Gràvid’, amb quatre temes cantats en català que s’inspiren en el rock alternatiu dels anys 90.

També al Mar i Terra, el primer cap de setmana de novembre, el públic assistirà a la representació de ‘El presunto asesino del hijo de Dios’, de Jaume Roig de Diego, i el 15 de novembre pujaran a l’escenari els intèrprets de ‘Biografia d’un barri mutant’, original de Rafel Gallego.

Aquesta obra, que compta amb l’actuació d’actors i actrius mallorquins professionals dirigits per Marina Salas, recupera la història d’un dels barris de Palma més característics, Pere Garau, a través del testimoni de les seves dones.

Al llarg d’enguany continuaran les propostes relacionades amb l’Any Commemoratiu dedicat a Xesc Forteza en el 25è aniversari de la seva mort.

D’aquesta manera, el 16 de novembre, tindrà lloc, a l’escenari on s’ha efectuat la presentació d’avui, la lectura dramatitzada de ‘Fermat i ben fermat’, una obra inèdita que l’autor va escriure el 1976 però que mai no va poder estrenar a causa de la censura de l’època.

La direcció de la lectura ha estat assumida per Assun Planas i compta amb les interpretacions, entre d’altres, de Joan Carles Bestard, Laura Vicens, Ana Gago o Pedro Victori.

En aquesta aposta pel talent local, el 30 de novembre i el dia 1 de desembre, el Mar i Terra acollirà la representació de ‘Dispara’, de Miquel Fullana, que protagonitza la funció juntament amb Mònica Moreno.

El darrer mes de l’any s’obrirà amb una altra de les modalitats artístiques que cobren protagonisme en aquesta programació dels teatres municipals, com és la dansa.

La proposta és una coproducció de Mar Aguiló i de l’Ajuntament de Palma anomenada ‘Swans’, on es barregen històries antigues i mítiques amb noves narratives, sumant l’intens poder creatiu de Txaikovski amb el de Clémence Gross, integrant del ballet de l’Òpera de París que representa la nova generació de ballarines clàssiques confrontades amb la dansa contemporània.

Amb les festes de Nadal ja molt pròximes, els components de ‘Capel·la’ celebraran les seves tres dècades d’existència amb el concert ’30 Nadales’. Això serà el 8 de desembre, al Xesc Forteza, i el 13 del mateix mes, al Mar i Terra, la millor música es farà present amb l’actuació de la banda Majava, un projecte nascut el 2018 i que es va consolidar amb el treball ‘Dames de foc’, enregistrat als Tramuntana Estudis.

L’homenatge a Xesc Forteza tindrà la seva continuïtat amb el I Concurs d’obres còmiques i, del 26 al 29 de desembre, amb la reposició d’una de les seves obres més conegudes, ‘Ca ses monges’.

També coincidint amb les dates més emblemàtiques del Nadal, s’escenificarà ‘Burundanga’, una producció d’Olyvia Metropolitana, original de Jordi Galcerán.

El programa del nou any s’obrirà el 3 de gener amb el concert de l’Orquestra de Cambra de la Simfònica de les Illes Balears al Teatre Mar i Terra, i continuarà, del dia 10 al 18, en aquest mateix espai escènic, amb el Torneig de Dramatúrgia, i, el 24, amb l’actuació del músic i guitarrista palmesà Pablo Alegría.

A finals de mes, temps per a la intriga i el suspens al Teatre Xesc Forteza amb l’obra ‘Por los pelos’, de Paul Pörtner, on no faltaran cap dels ingredients imprescindibles en aquestes històries: un assassinat, quatre sospitosos i dos policies.

Posada en escena per la companyia Imprebís, ‘Por los pelos’ és una de les comèdies policíaques més representades en la història del teatre als Estats Units, i possiblement un dels elements que fan més atractiu el muntatge és que no són els detectius, sinó el públic, qui decideix la identitat de l’assassí.

L’espectacle que arriba a Palma està dirigit per Santiago Sánchez i compta amb les interpretacions de Rafa Alarcón, Carles Castillo, Marta Chiner, Juan Gea, Lola Motó i Carles Montoliu.

En el cas del Xesc Forteza, la proposta destacada del febrer (dies 6. 7 i 8) serà ‘Chocolate’, original de Rafel Gallego i dirigida per Rafel Duran, sobre la història d’una figura singular en la vida palmesana dels anys 70, Chocolate, que va ser trobat mort, amb només 13 anys d’edat, al Parc de la Mar.

Toni Gomila, Lluqui Herrero i Joan Carles Bellviure donen vida als personatges de l’obra.

Una altra cita neuràlgica del calendari de la temporada està fixada a mitjans de febrer, al Xesc Forteza, amb el musical ‘Broadway amb amor’, que comptarà amb l’actuació de la banda municipal de Palma, dirigida per Francisco Valero i Deborah Montserrat. A l’escenari pujaran 10 cantants i una orquestra amb 50 músics.

Pel que fa al mes de març, cal destacar la celebració del festival Paco de Lucía, una iniciativa que l’Ajuntament de Palma du endavant per segon any consecutiu amb l’objectiu d’honorar la memòria de qui està considerat el millor guitarrista de flamenc de tots els temps.

Nascut a Algeciras però mallorquí d’adopció, la figura de Paco de Lucía adquirirà la seva màxima dimensió amb ocasió d’aquest festival, previst del 3 al 9 de març.

Seguidament, al Xesc Forteza, serà el torn del muntatge ‘Edmond’, una història de David Mamet sobre un home que cerca en el sexe la resposta a la ruptura amb la seva parella. Per interpretar els diferents personatges, es compta amb un gran elenc format per Rodo Gener, Aleix Rengel, Queralt Albinyana i Pedro Morlà. Aquesta producció de Xàfec Teatre i La Clota, està dirigida per Pitus Fernández.

El Mar i Terra celebrarà el Dia Internacional de la Poesia, el 21 de març, amb la funció ‘Serendipitat’, un espectacle liderat per Salvador Oliva, mentre que del 26 d’abril al 4 de maig serà el torn de Palma Dansa, i els dies 9 i 10 de maig, el Xesc Forteza acollirà el festival internacional de màgia ‘Fat i Fat’.

Abans que es tanqui el teló de la temporada, hi haurà temps per gaudir de ‘Todo incluído. El musical’, una estrena prevista pels dies 12 i 13 de juliol, al Xesc Forteza,

Aquesta comèdia musical en clau humorística es desenvolupa durant la setmana de l’Orgull i té com a protagonistes el propietari i els hostes d’una pensió.

No obstant, la programació dels teatres municipals 2024-2025 té encara molt més contingut per oferir als espectadors, ja que des de l’àrea de Cultura i la direcció general de Música i Arts Escèniques s’ha preparat una oferta específica per al públic infantil.

Les propostes més importants són les següents: