L’Ajuntament de Palma destinarà 30 milions d'euros enguany a millorar el cicle de l'aigua en el municipi

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional d'Aigua, el batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha anunciat les inversions i iniciatives que durà a terme l’Ajuntament per a millorar la gestió dels recursos hídrics del municipi i optimitzar el servei que s'ofereix als ciutadans. Martínez, així mateix, ha presentat el concurs de fotografia Opticaigua que organitza EMAYA i que enguany arriba a la seva quinzena edició.

El primer edil ha recordat que aquest certamen, que compta amb la col·laboració del Consell Insular i de Fotos Ruano, ofereix 3.200 euros en premis, que les fotografies es poden presentar fins al pròxim 1 de maig i que les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web de EMAYA. També ha destacat que les imatges guanyadores s'exposaran en la capella de la Misericòrdia entre el 30 de maig i el 15 de juny i que l'objectiu del concurs és fomentar la conscienciació de l'aigua com a recurs natural. “Iniciatives com Opticaigua ens recorden la necessitat de cuidar i millorar la gestió d'un recurs que és limitat i també ens ajuda a prendre consciència que és responsabilitat de tots fer un ús més racional del consum, tant a nivell individual com col·lectiu”, ha assenyalat.

En aquest sentit el primer edil ha destacat que, de mitjana, cada ciutadà de Palma consumeix 121 litres d'aigua cada dia i que des de l’Ajuntament i des de EMAYA s'estan posant en marxa una sèrie de mesures per a optimitzar la gestió d'aquest recurs i millorar el seu aprofitament.

Així, Martínez ha assegurat que l'equip de Govern té pressupostats per a aquest exercici 30 milions d'euros per a millorar el cicle de l'aigua, 13 milions d'euros més que durant l'any 2023. Aquestes partides es destinaran, entre altres coses, a millorar i substituir el sistema de clavegueram, que en alguns trams és obsolet. “Es tracta d'anar renovant les canalitzacions del municipi i reduir les pèrdues per filtracions. D'aquí ve que en el darrer any s'hagin rehabilitat o renovat prop de 30.000 metres lineals de les xarxes de sanejament i d'aigua potable”.

El batle també ha destacat que una altra bona part del pressupost es destinarà a finançar l'EDAR2. “La nova depuradora serà una realitat en els pròxims anys i està instal·lació serà clau per a donar una resposta a l'increment de població dels darrers anys”.

D'altra banda, el primer edil ha remarcat que l'obligació de Cort “és fer una bona gestió col·lectiva de l'aigua per a optimitzar l'ús individual” i que, per això, s'està treballant en la implantació de comptadors individuals a les comunitats de veïns substituint els comunitaris per a, segons les seves pròpies paraules, “que cada unitat familiar compti amb el seu propi comptador i, d'aquesta manera, fomentar l'estalvi”. Així mateix ha recordat que, des de EMAYA, s'estan substituint els comptadors analògics per altres digitals, que ofereixen dades de consum en temps real i permeten detectar fugides a l'instant i optimitzar els mesuraments, entre altres paràmetres. L'objectiu és substituir els 104.000 comptadors analògics que hi ha en el municipi per digitals abans que acabi la legislatura, per al que es destinaran 12 milions d'euros.

Martínez també s'ha referit a la campanya de conscienciació per a fomentar l'estalvi d'aigua que ha posat en marxa l'empresa municipal, “Siguem realistes, el tassó és mig buit. No tudis l'aigua”. Aquesta campanya, que s'està difonent a través de xarxes socials i s'incorpora en cadascuna de les factures dels clients d’EMAYA, inclou una sèrie de consells perquè es faci un ús més racional de l'aigua.

El batle ha comentat que aquesta setmana els pantans del Gorg Blau i Cúber estan a un 56,3 per cent de la seva capacitat i que, “tot i que la situació no és alarmant, no podem, ni devem, relaxar-nos”. En aquest sentit ha anunciat que, en col·laboració amb altres administracions, ja s'ha convocat la Mesa de l'Aigua per a definir les actuacions a realitzar si és necessari. “En tot cas des de l’Ajuntament garantim el subministrament al municipi en tot moment, però això no implica que no calgui ser acurat amb el consum”, ha ressaltat.