L’Ajuntament de Palma s'adhereix al repte per a aconseguir la bandera verda de la sostenibilitat hostalera d’Ecovidrio

L’Ajuntament de Palma participarà aquest estiu en la cinquena edició del “moviment banderes verdes” que posa en marxa Ecovidrio i que reconeix la labor dels consistoris i hostalers en matèria de reciclatge d'envasos de vidre i el seu compromís amb el desenvolupament sostenible.

El tinent de batle de Medi Ambient i president d’EMAYA, Llorenç Bauzá, ha presentat aquesta iniciativa al costat del coordinador de l'entitat a Balears, Iván Tolsá, i el gerent de l’empresa municipal, Llorenç Morey, destacant que aquesta temporada s'han adherit 410 establiments hostalers del municipi a la iniciativa.

En aquest sentit Bauzá ha assenyalat que aquesta iniciativa coincideix amb l'aposta de l’Ajuntament per la sostenibilitat i pel medi ambient, “que és un dels eixos d'aquest equip de govern. Treballem per a conscienciar als ciutadans de la necessitat d'apostar pel reciclatge i totes les accions que realitzam estan dirigides a augmentar els índexs de recollida selectiva”, ha remarcat.

Cal destacar que Palma, amb una mitjana de 25,5 quilograms per habitant, és la cinquena capital d'Espanya que més vidre va reciclar durant l'any 2023, segons les dades de recollida selectiva que maneja Ecovidrio.

Així, durant l'anterior exercici, la ciutadania del municipi va dipositar 10.791 tones de recipients de vidre als contenidors verds, que equival als citats 25,5 quilograms de mitjana o a 88 envasos per persona i any. Aquesta xifra està molt per sobre de la mitjana estatal, que se situa en 19,2 quilograms de mitjana i a uns 66 envasos per persona.

Aquestes dades situen a Palma entre les cinc capitals que més reciclen, només superada per Donostia (38,3 kg/hab), Pamplona (31 kg/hab), Santiago (28,20 kg/hab) i Bilbao (26 kg/hab). En el municipi, actualment, hi ha 1.291 contenidors verds repartits per tots els barris, un per cada 328 veïns.